Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz?

Çok şükür güzel bir hayatım, ailem ve çevrem var. Hep böyle olması için elimden geleni yapıyorum. 20’li yaşlarda hayatı çözmeye çalışanlar vardır ya ben de biraz o durumdayım. Gelecek için hem tedirgin hem de heyecanlıyım. Kendimi geliştiriyorum ve kendime çok iyi bakıyorum. Londra’daki eğitimime online derslerle geri döndüm, bir yandan onunla uğraşıyorum.

Son dönemde aşırı zayıfladığınız konuşuluyor. Bu iddialara ne dersiniz?

Aslında hep 52-54 kilo civarındayım. Uzun bir süre spora ara vermiştim. Kaslarım tamamen erimişti. Belki o yüzden zayıfladığımı düşünmüşlerdir. Şimdi spora geri döndüm. Eskisinden daha iyi hissediyorum ve görünüyorum.

Nasıl besleniyorsunuz?

Benim için en önemli şey denge. Kendimi kısıtlamadan her istediğimi yiyorum. Sık ama küçük porsiyonlarla yemeği seviyorum. Bir akşam abur cuburu abarttıysam ertesi gün daha temiz besleniyorum. Spordan sonra da ne yediğime dikkat ediyorum.

PANDEMİ YÜZÜNDEN ÖZGÜRCE SEYAHAT EDEMİYORUM

Pandemi ve ekonomik buhranlar sizi ne kadar etkiledi?

Benim için hayatta en önemli şeylerden biri seyahat etmektir. Pandemi yüzünden iş ve kişisel hayatım etkilendi. Özgürce seyahat edemiyorum. Londra-İstanbul-Miami arasında yaşıyorum. Bir sene boyunca Londra’ya gidip ailemi göremedim.

HER SABAH DÜNYANIN EN MUTLU İNSANI OLARAK UYANMIYORUM

Can sıkıcı olaylar yaşandığında kendinizi ve ruhunuzu nasıl korursunuz?

Tabii ki her sabah dünyanın en mutlu en insanı olarak uyanmıyorum ama hayatımdaki zorluklar karşısında kendimi koruma altına almayı öğrendim. Meditasyon, spor, nefes egzersizi, müzik ve birçok şey beni mutlu ediyor. En önemlisi zihnimi geliştiriyorum ve duygularımı yönlendirip beni etkilemelerine izin vermiyorum.

ESKİDEN TÜRKİYE’YE TATİL İÇİN GELİRDİM AMA ARTIK BURASI EVİM OLDU

Güzellik tacını taktığınız yarışmadan bu yana hayatınızda neler değişti?

En önemlisi Türkiye’yle aramda çok iyi bir bağ oluştu, çok güzel dostlarım oldu. Güzel işler yaptım, yapacağım da… Eskiden Türkiye’ye tatil için gelirdim ama artık burası evim oldu.

Linç yediğiniz, yıpratıldığınız günler oldu. Nasıl atlattınız?

Kendimi bilerek ve güvenerek atlattım. İstedikleri kadar linç etsinler ben izin vermiyorsam hiçbir şey beni üzemez. Bunu da zihnimi eğiterek elde ettim.

İNSANLARIN BENİ SOKMAK İSTEDİĞİ KALIPLARA GİRMEK İSTEMİYORUM

Sosyal medyada “Evcilleştirilmek istemiyorum” yazdınız. Bunu biraz açar mısınız?

Hahaha! Güzel. İnsanların beni sokmak istediği kalıplara girmek istemiyorum. Küçükken de böyleydim herkesten farklı bir tiptim ve bu beni güçlenditriyordu. İnsanların görmeye alışık oldukları kişi olmak istemiyorum.

BİR KADININ BAŞKA KADINI AŞAĞILADIĞINI GÖRMEK HAYAL KIRIKLIĞI

Sizi kadınlar mı yoksa erkekler mi daha çok üzdü?

Kadınlar... Kadın-erkek arasındaki farkı gördüğümüz bir dünyada, bir kadının başka kadını aşağıladığını görmekten daha hayal kırıklığı yaratan bir şey yok. Muhtemelen bir erkek bana daha kötü şeyler söylemiş olabilir ama başka bir kadından gelen en ufak bir nefret beni gerçekten hayal kırıklığına uğratıyor. Ne olursa olsun kadınlar birbirlerine destek olmalı.

Peki, güzel bir kadın olmanın zor yanları neler?

Güzel bir kadın olmak çok zor. Görünüşünden fazlasını sunamayacağını sanıyorlar.

Peki, kadın olmak zor mu?

Kesinlikle kolay değil. Bugüne kadar dünyanın çoğu yerinde cinsiyet ayrımcılığı gördüm. Kadınların erkeklerden daha fazla baskı altında olduğunu hissediyorum. Bu, güzellik ya da iş gibi herhangi bir konu hakkında olabilir.

BENİ KISKANAN KADIN İÇİN ÜZÜLÜRÜM VE ONA ÇOK İYİ DAVRANIRIM

Kıskanılan bir kadın olmak hoşunuza gidiyor mu?

Beni kıskanan kadın için üzülürüm ve ona çok iyi davranırım. Çünkü belli ki kendisiyle barışık olamamış. O yüzden iyi davranmaya önem gösteririm.

Siz kıskanç mısınız?

Kadınları kıskanmak yerine başarılı, güzel, seksi kadın görünce hoşuma gidiyor. Beni motive ediyor. Aşk hayatına gelecek olursak, hep dozunda kıskançlıklarım oldu.

BİR KEZ ESTETİK LİNÇİ YENDİYSE HAYAT BOYU SÜRER

Estetiksiz haliniz hâlâ sosyal medyada dönmeye devam ediyor. Bu konudan sıkıldınız mı?

Defalarca söyledim, sadece burun ameliyatı geçirdim ama insanlar neye inanmak istiyorlarsa ona inanıyorlar. Bir kere estetik linçi yenildiyse hayat boyu sürer. Artık şunu anlasınlar; açı, ışık, makyaj diye bir şey var ve en önemlisi büyüyorum. 14 ile 22 yaş halimin neresini kıyasladıklarına anlam veremiyorum. Suratım her sene değişiyor.

Estetiğe bakışınız?

Hiç karşı değilim. Kim ne isterse onu yaptırsın. Belki ben de gelecekte yaptırabilirim ama benim için en önemlisi doğal durması, kişisel hatlara yakışması.

ÖZGÜVENLİ OLDUĞUM İÇİN KENDİMİ SEKSİ BULUYORUM

Kendinizi güzel mi yoksa seksi mi buluyorsunuz?

Çocuk ruhluyum ama dışarıdan seksi görünebiliyorum. Özgüvenli olduğum için kendimi seksi buluyorum.

İNSANLARI KIYAFETLERİNE GÖRE YARGILAMAK DAR GÖRÜŞLÜ BİR YAKLAŞIM

Dekolteyi çok abarttığınızı söyleyenler var. Size göre durum ne?

Kime ve neye göre abartı? İnsanları kıyafetlerine göre yargılamak dar görüşlü bir yaklaşım. Hâlâ bunları konuşmamız üzücü.

Bazıları dışarıdan çok lüks görünen yaşantınızı eleştiriyor. Buna ne söylersiniz?

Başkalarının hayatını bırakıp kendi hayatlarıyla ilgilenmeliler bence.

TÜRK LİRASININ BU KADAR DEĞER KAYBETMESİNİ İSTEMEZDİM

Bu hayatta nelerin daha farklı olmasını isterdiniz?

Türk lirasının bu kadar değer kaybetmesini istemezdim. Gençlerin özgürce kendilerini ifade edebilmelerini ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin olmasını isterdim. Ülkenin geleceğinden tedirginim.

MODELLİK SEKTÖRÜNDE BİR SÜRÜ DEPRESİF GENÇ KIZ VAR

Sizce Türkiye’de ve modellik sektörde kadın olmak ne kadar zor?

Hayli zor. Bu, dünyada da böyle. Moda endüstrisi çok zehirli ve yorucu. Çok rekabet var. Kapı arkası iş çok. Modellik sektöründe bir sürü depresif genç kız var. Bu iş göründüğü kadar çekici değil.