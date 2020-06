Tam karantina öncesi Miami’de tatildeydiniz ve orada kalmak zorunda kaldınız. İlk anda ne hissettiniz?

Aslında İstanbul’a istesem dönebilirdim. Ama uçuşun olduğu gün menajerimden birçok işin iptal olduğunu veya ertelendiğini öğrendim. Durum ciddileşince en mantıklısı benim burada kalmam oldu. Zaten o an gitmek istediğim son yer havaalanıydı ve birkaç gün sonra da uçuşlar tamamen iptal edildi. Ama kötü etkilenmedim. Miami bana çok iyi geldi. İstanbul’da ya da Londra’da olsam, eminim karantina bana bu kadar huzurlu gelmezdi.

KENDİMİ HEM FİZİKSEL HEM RUHSAL OLARAK GELİŞTİRDİM

Üç ay az bir zaman değil. Nelerle meşgul oluyorsunuz?

Zaman aslında çok çabuk geçti. Hiç üç ay gibi hissetmiyorum. Miami’ye ilk gelişimdi bu benim ve birçok anlamda avantaj oldu bana. Kendimi geliştirmek için bolca vaktim oldu. Her günüm farklı geçiyor. Kendimi kısıtladığım bir rutinim yok. Neyi, ne zaman yapmak istiyorsam öyle yapıyorum.

Kendimi burada hem fiziksel hem ruhsal olarak geliştirdim. Bir sürü kitap okudum, film ve belgesel izledim. Meditasyon yapmayı öğrendim. Bolca saç ve cilt bakımı uyguladım… Hatta kaküllerimi kestim ve çok memnun kaldım.

Yurt dışında biraz uzun zaman geçiren herkes, ne kadar orayı sevse de bir süre sonra deli gibi Türkiye’yi özlemeye başladığını söyler…

Tabii ki de çok özledim. İstanbul’un kalbimde çok ayrı bir yeri var. Bir an önce gelmek için sabırsızlanıyorum. Zaten buraya yerleşmek hiç aklımdan geçmedi.

ÜÇ AYLIK TÜM İŞLERİM İPTAL OLDU AMA MADDİ ZORLUK ÇEKMEDİM

Maddi olarak zorlandığınız oluyor mu? Çalışmalarınızı oradan devam ettirebiliyor musunuz?

Korona yüzünden üç aylık bütün işlerim iptal oldu ama zorlanmadım çünkü zamanımın çoğunu evde geçiriyorum. O nedenle çok masrafım olmuyor. Bir de zaten dijitalde görüşmelerimi sürdürüyorum. Instagram üzerinden çalışmaya devam ediyorum.

LONDRA’DA ÇOK GÜZEL İŞLER YAPTIM. ŞİMDİ SIRA AMERİKA’DA

Kariyer planlamanız tamamen modellik üzerine mi kurulu? Geleceğe dair nasıl hayaller besliyorsunuz?

Sadece Türkiye’de değil farklı ülkelerde modellik yapmak istiyorum. Bunun üstüne çok çalıştım. Londra’da çok güzel işler yaptım, şimdi sıra Amerika’da. Hatta şu an Miami’de birçok ajansla görüşüyorum. Çeşitli teklifler aldım. Ama ileride modellik dışında da yapmak istediğim şeyler var. Oyunculuk bunlardan biri ama onun için önce oyunculuk eğitimimi tamamlamak istiyorum.

HAKKIMDAKİ BAZI HABERLERİ OKUYUNCA EĞLENİYORUM, BAYA KOMİK OLABİLİYOR

Hayatımıza Miss Turkey yarışmasıyla girdiniz. O gün bugündür de bir şekilde yaptığınız her şey haber oluyor. Bunlar hoşunuza gidiyor mu?

Açıkçası eğleniyorum bazı haberleri okuyunca. Baya komik olabiliyor (Gülüyor). Onun dışında pozitif tepkilerden çok besleniyorum. Sosyal medyada birilerine ilham olmak çok değerli. Kendim de sosyal medyadan çok ilham alıyorum. O yüzden zaten Instagram’ı çok seviyorum.

Yarışmadan önceki hayatınızı merak ediyorum…

Londra’da büyüdüm, orada eğitim aldım. Yarışmadan önce de istediğim bölümü kazanmıştım fakat yarışma sonrasında bir ay Çin’e gitmem gerekti. O esnada notlarımın düşmemesi ve geride kalmamak için eğitimimi dondurdum. İstediğim zaman devam edebilirim, bu açıdan şanslıyım.

İNGİLİZ KÜLTÜRÜYLE BÜYÜMEMİN VİZYONUMUN GENİŞ OLMASINDA BÜYÜK ETKİSİ VAR

Londra’da yaşamak size neler katmıştır?

Farklı kültürlerden insanlarla bağ kurmak, İngiliz kültürüyle büyümek beni küçük yaştan beri daha olgun biri yaptı. Çevremdeki çoğu insan da bunu söyler. Bugünkü kişiliğimin oturmasında, vizyonumun geniş olmasında büyük katkısı var bu durumun.

Zorlandığınız konular da olmuştur mutlaka…

Kesinlikle oldu ama ben o zorluklara da minnettarım. Çünkü o zorluklar olmasa bugün, bu kadar olgun olamazdım sanırım. Düşünüyorum… İstanbul’da büyüsem çok farklı bir Şevval olurdum.

Peki, dönünce burada adaptasyon sorunu yaşadınız mı?

İstanbul’un benim için tam evim diyebileceğim bir yere dönüşmesi daha iki yıl önce oldu. Ama döndüğümde zorlanmadım açıkçası çünkü değişikliklere çok çabuk uyum sağlayabilen bir yapım var. O yüzden adaptasyon sorunu yaşamadım.

“KÜÇÜKKEN ÇİRKİNDİM” DEMEYEYİM AMA ÇOK DEĞİŞTİM VE BÜYÜDÜM

Günlük hayatta size güzel olduğunuz hep hissettiriliyor mu? O ilgi karşısında ne hissediyorsunuz?

Açık konuşmak gerekirse çoğu yerde ister istemez dikkat çekiyorum. Bu, belki uzun boyumdan, stilimden ya da nasıl göründüğümden kaynaklı olabilir. Güzel ilgi tabii ki her zaman güzel hissettiriyor. Ama ben, o ilginin bir tek görüntümden kaynaklı olmadığını düşünüyorum. İnsan enerjisiyle, farklılığıyla, karakteriyle bir bütün. Sadece dış güzelliğe bakılırsa zaten binlerce güzel kadın var ama hepsi aynı ilgiyi göremez. Çünkü dediğim gibi her şey fiziksel çekicilikten ibaret değil bana göre.

Bazı modeller, lise yıllarında ‘çirkin ördek yavrusu’ olduğunu, sonradan bir kuğuya dönüştüğünü söyler. Sizde durum nasıldı?

Küçükken ve ergenlikte tabii ki şu anki halimle alakam yoktu. Çirkindim demeyeyim ama çok değiştim ve büyüdüm. Hatta sosyal medyada hala 11 yaşındaki halimi şu an, 20 yaşımdaki halimle kıyaslayanlar var. Bence bu çok saçma!

Kendinizle her anlamda barışık mısınız?

Her anlamda çok barışığım. Aynaya bakınca azimli, pozitif, enerji dolu ve otantik bir genç kadın görüyorum.

İNSANLARIN ESTETİK OLAYINI BU KADAR BÜYÜTMELERİNİ ANLAMIYORUM. HER ŞEY BİR BURUN DEĞİL

Sadece burun estetiğiniz var diye bir dönem çok üzerinize gelindi. Bu ve benzeri yorumlar karşısında ne hissediyorsunuz?

Evet, sürekli ve hala bu konuyla ilgili gündeme geliyorum. İlk başlarda takıyordum tabii ama taktığım şey, nasıl göründüğümle alakalı kötü yorumlar değildi aslında. İnsanların estetik olayını bu kadar büyütmelerini anlayamıyorum. O zamanlar büyük bir şaşkınlığın içindeydim.

Çünkü buna, bu kadar takılacakları hiç aklımdan geçmezdi. Sonuçta estetik birçok modelde ve güzellik kraliçelerinde olan bir şey. Ama bir zaman sonra insan her şeye alışıyor. O yüzden bu konu beni artık rahatsız etmiyor. Her zaman dediğim gibi, her şey bir burun değil.

ERKEK ARKADAŞIMLA BERABERKEN TAMAMEN KENDİM OLABİLİYORUM

Miami’de erkek arkadaşınızla berabersiniz şu an. Nasıl bir ilişkiniz var? Sizi en etkileyen, ona aşık eden yanı ne?

Galiba enerjisi… Enerjimiz çok iyi uyuştu. Birçok konuda birbirimize çok benziyoruz. Onunlayken tamamen kendim olabiliyorum ve bu bana kendimi çok iyi ve güvende hissettiriyor.

İlişkide arkadaşlığı mı daha çok önemsiyorsunuz yoksa heyecan mı sizin için daha değerli?

Bence denge çok önemli. Sağlıklı bir ilişki için ikisinin de dengeli olması gerekiyor. Heyecan da arkadaşlık da değerli.

Olumsuz yorumlar alınca kıskanıldığınızı düşünüyor musunuz?

Herkes, herkesi kıskanabilir. Beni kıskananlar da varsa okay yani! Olabilir. Önemsemiyorum.

HİÇ ŞIMARIK DEĞİLDİM. HEP EVİN KÜÇÜK PRENSESİYDİM

Nasıl bir ailede büyüdünüz? Şımarık mıydınız yoksa prenses mi?

Çok normal, çalışan, mutlu bir ailede büyüdüm. Hiç şımarık değildim. Ailem küçük yaştan itibaren bana her şeyin değerini bilmeyi, saygıyı ve kendi ayaklarımın üzerinde durmanın değerini öğretti. Ve tabii ki hep evin küçük prensesiydim.

Karakterinizin en baskın üç özelliği ne?

Neşeli, dürüst ve otantik buluyorum kendimi.

Başarı tanımınız ne? Neyi ya da neleri yaptığınızda kendinizi çok başarılı hissedersiniz?

Kariyerim ve kişisel gelişimimle ilgili alakalı her konuda, eğer o yaptığım işte kendi potansiyelimi tamamen ortaya koyabildiğimi hissediyorsam, bu bana kendimi başarılı hissettirir.