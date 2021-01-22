Şevval Şahin: Kimsenin hayatı mükemmel değil

Şevval Şahin takipçilerinden gelen “Bu hayatı sen yaşıyorsun” mesajlarına cevap verdi. Yarı Türkçe, yarı İngilizce şöyle konuştu: “Instagram o kadar sahte ki, hiçbir şey tamamen göründüğü gibi değil. Paylaşmadığım, bilmediğiniz çok şey var. Her şey için minnettarım ama kimsenin hayatı mükemmel değil. Bizler sadece istediğimiz kadarını görmenize izin veriyoruz. Bu da sadece yüzde 10’u. Sosyal medya ruh sağlığını kötü etkiler. Instagram’ın sizi etkilemesine izin vermeyin.”

Burnunu yaptıracak

Şevval Şahin burnuna gelen eleştirileri de şöyle yanıtladı: “Burun deliklerimin eşit olmadığını biliyorum. Burnumu çok araştırmadan 17 yaşında yaptırdım. Yüzde yüz memnun değilim. Ben zaten mükemmel olmayan bir burun istemiştim ama kafama eserse tekrar yaptırabilirim.”