Şevval Şahin o iddiaya cevap verdi

Müge Dağıstanlı/ POSTA

34 bedene düşen Şevval Şahin’e takipçileri “Blumia mı oldun?” diye sordu.

'Özel bir diyetle 36 bedene çıkmaya çalışıyorum'

Kraliçe iddialar üzerine şunları söyledi:

“Kilo kaybından ben de şikayetçiyim. Özel bir diyetle 36 bedene çıkmaya çalışıyorum. Ama blumia değilim.”

Dilan Çiçek 'Doktor kontrolünde kilo alıyorum' demişti

2014 Türkiye 2. Güzeli Dilan Çiçek Deniz için de ‘Blumia tedavisi görüyor’ söylentisi çıkmıştı. Dilan Çiçek Deniz “Bazı besinlere alerjim var. Bu yüzden zayıfladım. Doktor kontrolünde kilo alıyorum” demişti.

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