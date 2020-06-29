Şevval Şahin ve Dila Tarkan pişti oldu
Dilasima Group’un varisi Dila Tarkan ve Şevval Şahin aynı bikiniyi giyerek pişti olan ünlüler kervanına katıldı.
29 Haziran 2020, Pazartesi 10:09 Son Güncelleme:
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Dilasima Group’un varisi Dila Tarkan sezonu Kemer’de açmıştı. Sosyetik güzelin dün giydiği bikininin aynısı 2018’de Türkiye Güzeli seçilen Şevval Şahin’in de tercihi olmuştu. Kraliçe, taaa 22 Nisan’da Amerika Miami’de giymişti. The Latest Thing marka bikininin fiyatı 295 TL.
Gözlüğe servet ödedi
Öte yandan Beşiktaş’ın Hırvatistanlı stoperi Domagoj Vida önceki akşam Bebek’teydi. Eski Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun sahibi olduğu gözlükçüye uğradı. 5.500 TL’ye güneş gözlüğü aldı.