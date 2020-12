Şevval Şahin yorumlara çıldırdı: Nasıl bir kafa bu?

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Bali’de çekilen bikinili fotoğraflarını Instagram’da paylaştı. Yorumlar şöyleydi: ‘Hasta mısın?’, ‘Bu kadar zayıf olduğuna göre anoreksiyaya yakalandın’, ‘Baban bu pozları görünce ne diyor?’ Sinirlenen Şahin eleştirilere yarı Türkçe yarı İngilizce konuşarak cevap verdi

'Babam görüyor'

“Yorumlar karşısında hayretler içindeyim! Bunları hangi mantıkla yazıyorsunuz? Birileri ‘Baban bunları görüyor mu?’ demiş. Birincisi babam fotoğraflarımı görüyor. İkincisi size ne? Nasıl bir kafa bu?

'Sevmeyen bakmasın'

“Beni sevmiyorsanız profilimde ne işiniz var, bakmayın. ‘Stop spreading negativity to people’s accounts. Nobody cares about your comments’ (İnsanların hesabına negatiflik saçmayı bırakın. Yorumlarınız kimsenin umurunda değil)”

'Kilo almayacağım'

“Size ne, vücudum böyle! Kilolu birine kilolusun denince body shaming (beden özellikleriyle alay ederek utandırma) oluyor da, zayıf birine aşırı zayıfsın demek aynı değil mi? ‘Türk kadını etli olur’ diyenlere sesleniyorum: ‘Kilo almayacağım. Moral of the story, leave me alone. I am living my best life. (Kıssadan hisse, beni rahat bırakın. Hayatımı en iyi şekilde yaşıyorum.)