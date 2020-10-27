Şevval Şahin, CNN TÜRK'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında; "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap verememişti. Türkiye Güzeli, "Fahrettin Koca’yı (Sağlık Bakanı) tanıyor musunuz?" sorusuna ise "Pas" yanıtını vermişti.

Stüdyodan ayrılan, daha sonra sakinleşerek geri dönen 21 yaşındaki modelin, basit sorulara yanıt verememesi sosyal medyada gündem olmuştu.

'Türk halkını mutlu etmek için değişmem'

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir projede yarı İngilizce yarı Türkçe konuştuğu için eleştirilen Şahin, "Sosyal medyayı aktif olarak hep İngilizce kullanıyordum. Miss Turkey'den sonra da bu böyle devam etti. Neysem oyum. Türklüğümle gurur duyuyorum, ama Türk halkını da mutlu etmek için değişmem" demişti.

Ünlü model, sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın, "Corona virüs nezle gibi bir şey abartmaya gerek yok" sözlerine ise katılmadığını belirtmişti.

Twitter’da da uzun süre gündem olan Şevval Şahin'in 90 bin olan Instagram takipçi sayısının, bu olay sonrası 200 bini geçmesi dikkat çekti.











