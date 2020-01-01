Oyuncu Eda Ece, ‘Yasak Elma’da aldığı kilolardan kurtulmak için rol arkadaşı Şevval Sam’ın kendisini beslenme uzmanına götürdüğünü söyledi. Eda Ece, “Sanırım stresten yemeği fazla kaçırdım. Ama Şevval sayesinde kısa sürede aldığım kilolardan kurtuldum” dedi.

Sevgilisi Buğrahan Tuncer’i ailesiyle tanıştırdı

Öte yandan Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’i ailesiyle tanıştırdı. Anadolu Efes takımında forma giyen sevgilisi Buğrahan Tuncer ile anne ve babasını Cihangir’deki Demeti Meyhanesi’nde bir araya getirdi. Eda Ece’nin babası, muhabirlerin “Damat bey aileye girdi, nasıl buldunuz damadınızı?” sorusuna “Girecek tabii. Bakalım kısmet, hayırlısı” diye karşılık verdi.

Halil Kalmuk