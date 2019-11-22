Şevval Sam güneş gibi doğdu!

Ünlü oyuncu Şevval Sam Instagram hesabında paylaştığı resimle takipçilerine "Günaydın" mesajı gönderdi. Sam'ın bu fotoğrafı da çok beğenildi, "Güneş gibisin" yorumları yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde 46 yaşına giren Şevval Sam yıllar geçtikçe güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Bütün paylaşımları ilgiyle takip edilen Şevval Sam'a takipçileri övgü dolu mesajlar yağdırıyor.

Şevval Sam'ın yatakta ve kafasındaki havluyla verdiği seksi pozu da Instagram'da olay olmuş ve çok konuşulmuştu.

Şevval Sam, son paylaştığı fotoğrafta ise sarı saten elbisesiyle adeta güneş gibi parlıyordu. Her fotoğrafı gibi Sam'ın bu fotoğrafı da binlerce beğeni aldı.

Yasak Elma dizisinde Ender karakteriyle yıldızı daha da çok parlayan sanatçı oyunculuk performansıyla da göz doldurmaya devam ediyor.

Şevval Sam'ın fotoğraflarına gelen mesajlardan bazıları:

- Çok güzel. Tarzınıza bayılıyorum

- Yakıyorsun be güzelli.k

- Güneş 🌞 gibi aydınlattın kalbimi.

- Ses + Fizik + Güzellik = Şevval Sam.

- Nasıl da güzelsiniz, çok seviyoruz sizi.

- Ne giyse yakışan güzel kadın.

- Günaydın güneş gibi parlıyordu bir prenses.

- Yıllanmış şarap gibisiniz.

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