Şevval Sam hayranlarını korkuttu

2 gün önce halsizlik ve yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılan Şevval Sam'a Influeanza teşhisi konuldu.

'İYİLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ'

Şevval Sam'ın menajeri Harun Belenkoğlu konuyla ilgili olarak:

"Perşembe gecesi hastanelik oldu. Halsiz ve ateşi vardı. Influeanza A seviyesinde olduğu söylendi. 'En geç pazartesi taburcu olacak' dedi doktoru. Ekip sağ olsun çekimleri düzenledi. İyileşmesini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

*Influenza: İnfluenza, başlıca burun, boğaz, bronşlar ve bazen akciğerleri etkileyen, hafif veya ağır bir seyir gösterebilen, bulaşıcı viral bir hastalık.



