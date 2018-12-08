Şevval Sam hayranlarını korkuttu

Şevval Sam hastanelik oldu, paylaştığı fotoğraf hayranlarını korkuttu...

08 Aralık 2018, Cumartesi 11:55
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Şevval Sam hayranlarını korkuttu

2 gün önce halsizlik ve yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılan Şevval Sam'a Influeanza teşhisi konuldu.

'İYİLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ'

Şevval Sam'ın menajeri Harun Belenkoğlu konuyla ilgili olarak:

 "Perşembe gecesi hastanelik oldu. Halsiz ve ateşi vardı. Influeanza A seviyesinde olduğu söylendi. 'En geç pazartesi taburcu olacak' dedi doktoru. Ekip sağ olsun çekimleri düzenledi. İyileşmesini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

*Influenza: İnfluenza, başlıca burun, boğaz, bronşlar ve bazen akciğerleri etkileyen, hafif veya ağır bir seyir gösterebilen, bulaşıcı viral bir hastalık.


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