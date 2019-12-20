Şevval Sam: Herkesten önce ben rap yaptım

Gecenin sonunda muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şevval Sam, “Rap, popun önüne geçti” yorumları için şöyle dedi:

'2007’de ‘İstanbul Secrets’ diye bir albüm yapmıştım'

“Müzik organik bir şey, döneme göre toplumun ihtiyaçlarına bürünüyor. Şimdiki gençler kendisini rap müzikle ifade ediyor. Bu çocuklar yaşlandıklarında torunlarına ‘Biz gençken rap dinlerdik’ diyecekler. Ayrıca sizin haberiniz yok, ben rap’i herkesten önce söyledim. 2007’de ‘İstanbul Secrets’ diye bir albüm yapmıştım.”





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