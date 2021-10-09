Magazin Şevval Sam Kuruçeşme'ye damga vurdu

Şevval Sam Kuruçeşme'ye damga vurdu

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Şevval Sam Kuruçeşme'ye damga vurdu

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde Türk müziğinin güçlü isimlerinden Şevval Sam, müzikseverler ile bir araya gelerek sevilen parçalarını seslendirdi.

09 Ekim 2021, Cumartesi 15:22 Son Güncelleme:
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Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, “Sahnede olmak bizim için bir beslenme kaynağı olabilir. O yaratıcı enerjiyle, o duyguyla, o aşkla temas etmek, bizi iyileştiren bir şey aslında.” diyerek sahneye çıktı.

KONSERE HIZLI BAŞLADI

“Uy Aha Koçari” şarkısıyla konsere hızlı bir giriş yapan güzel sanatçı, gece boyunca “Gülüm Benim, Şimdi Uzaklardasın, Ellerimde Çiçekler” gibi parçaları seyirciyle birlikte söylerken; muhteşem dans performansıyla da hem göze hem kulağa hitap etti.

Türk Müziği’nin unutulmaz eserlerini de seslendiren Şevval Sam, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Müziğin her tarzını sahnesine taşıyan Sam, seyirciyi adeta mest etti. Sanatçı, konserin sonuna doğru başlayan yağmur altında şarkılarını binlerce seveni ile beraber seslendirdi. Yağan şiddetli yağmura rağmen, seyircinin isteği ve ısrarı üzerine Şevval Sam, konserini yarım saat daha uzattı.

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