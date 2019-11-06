Şevval Sam: Oğlum beni hatalardan alıkoydu

Şevval Sam, Madame Figaro dergisine röportaj verdi.

1993’te evlenip 1999’da boşandığı Metin Tekin’den olan oğlu Tarık Emir ile ilişkisine dair şunları söyledi:

“23’ünde doğurdum. Naif bir gençtim. Mükemmel anne değildim. Bugün bende Şevval olarak ne varsa Taro’nun büyük payı var.

'Kendimden memnun olmamı sağladı'

Beni hata yapmaktan alıkoydu, farkındalığıma odaklanmamı ve kendimden memnun olmamı sağladı.”

Haberin fotoğrafları için tıklayın Şevval Sam, derste tespih çeker kabadayı gibi davranırdı

Bu haberi de okudular Şevval Sam paylaştı, sosyal medya yıkıldı