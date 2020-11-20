Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum

Şevval Sam’ın Metin Tekin’den olan oğlu Emir Tarık Tekin, Kanal D’deki ‘Sadakatsiz’in ‘Selçuk’u. Önceki gün ‘Karanlığı Arala Hareketi’nin tanıtımına katılan Şevval Sam, “Artık biz tarık ile meslektaşız. Onunla gurur duyuyorum. Performansını çok başarılı buluyorum” diye konuştu.