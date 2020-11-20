Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum
Sadakatsiz dizisinde, Selçuk karakterine hayat veren Emir Tarık Tekin'in Şevval Sam'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Ali KESER / POSTA
20 Kasım 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Şevval Sam’ın Metin Tekin’den olan oğlu Emir Tarık Tekin, Kanal D’deki ‘Sadakatsiz’in ‘Selçuk’u. Önceki gün ‘Karanlığı Arala Hareketi’nin tanıtımına katılan Şevval Sam, “Artık biz tarık ile meslektaşız. Onunla gurur duyuyorum. Performansını çok başarılı buluyorum” diye konuştu.
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