Şevval Sam paylaştı, sosyal medya yıkıldı
Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı, takipçileri övgüler yağdırdı
Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam'ın sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı yatakta ve kafasındaki havluyla verdiği seksi pozu takipçileri tarafından çok beğenildi.
İşte Şevval Sam'a gelen yorumlar:
- Çok tanrılı bir dine inansaydım kesin tapardım size.
- Bırak şu dizileri, gel Ordu'da Karadeniz dizisinde oyna reytingler kırılsın.
- Ya sen ne güzel bir kadınsın.
- Asilliğin ve zarafetin simgesi kadın.
- Kadın çok güzel yaa, maşallah.
- Nasıl güzelsiniz, bayılıyorum tarzınıza.
- Harika bir kadınsın ve kalite sana yakışıyor.
- Maşallah size. Bu kadar güzel fotoğraf paylaşmayın. Allah esirgesin kem gözden.
- Sen mükemmel bir detaysın.
1973 doğumlu olan Şevval Sam gençlere taş çıkartan fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında.
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