Yasak Elma dizisinde "Ender" karakterine hayat veren ve takipçilerinin kendisine "Ender" diye hitap ettiği Şevval Sam hesabından paylaştığı fotoğraflara yine övgüler aldı. Şevval Sam'ın verdiği ufak frikik de gözlerden kaçmadı. Sam'ın elbiseyle verdiği seksi pozu takipçilerinden tam not aldı.

- O kadar güzelsin ki dünyanın yaşamaya değer olduğuna bizi inandırıyosun güzel kalpli kadın.

- Maşallah allah nazarlardan saklasın.

- Ya aşırı güzelsin ama.

- Abla yakıyorsun güzelliğinle.

- Yine kıyafet yıkılıyor. Efsane güzel.

- Ben sana bayılıyorumm yaaa.

- Tam bir prenses.

- Elibse muhteşem, bayıldım.

Bütün paylaşımları ilgiyle takip edilen ve geçtiğimiz günlerde 46. yaşını kutlayan Şevval Sam yıllar geçtikçe güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.

Hayranları her halini beğeniyor

Geçtiğimiz günlerde de Şevval Sam'ın fotoğrafına hayranlarından övgü dolu mesajlar gelmişti.

İşte Şevval Sam'ın fotoğraflarına gelen mesajlardan bazıları:

- Çok güzel. Tarzınıza bayılıyorum

- Yakıyorsun be güzelli.k

- Güneş 🌞 gibi aydınlattın kalbimi.

- Ses + Fizik + Güzellik = Şevval Sam.

- Nasıl da güzelsiniz, çok seviyoruz sizi.

- Ne giyse yakışan güzel kadın.

- Günaydın güneş gibi parlıyordu bir prenses.

- Yıllanmış şarap gibisiniz.