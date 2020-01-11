Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam Yasak Elma'da "Ender" karakteriyle hem dizide hem de sosyal medyada fırtınalar estirmeye devam ediyor. Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Tuvana Türkay ve Barış Kılıç’ın başrollerinde yer aldığı dizi ekrana 1 hafta ara vermişti.

1 hafta aradan sonra pazartesi yayınlanacak bölümle alakalı Instagram hesabından paylaşım yapan Şevval Sam merak uyandırdı.

Hesabından bir fotoğrafını paylaşan Sam "Senaryo elimde! Ah bi bilseniz neler olacak!" notunu paylaştı.

"Şevim"

Paylaşımın altına yorum yapan dizinin "Yıldız" karakteri Eda Ece'nin Şevval Sam sevgisi cümlelerine böyle yansıdı: Yerim seni seninle çalışmak da dost olmak da çok güzel Şevim! Sen bitanesin!

Takipçilerini heyecanlandırdı

Şevval Sam'ın bu paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı. İşte yorumlardan bazıları:

- Ender yine nasıl yılanlıklar yapacak! Heyecanla bekliyoruz Şevval abla.

- Bir an önce başlasın heyecanla bekliyoruz.

- Heyecanla bekliyoruz.

- Aaaa dört gözle bekliyoruz Ender entrikalarınızı.

- Yaaa çok merak ediyorum.

- Merakla bekliyorum, gelsin pazartesi.

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