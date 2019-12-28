Şimdilerde Yasak Elma dizisinde boy gösteren oyuncu Şevval Sam, uzun yıllardır müzisyen Sarp Maden ile aşk yaşıyor. Şimdiye kadar Sarp Maden ile herhangi bir paylaşımda bulunmayan Sam, sonunda kural bozdu.

11 yıl sonra ilk paylaşım

Sarp Maden'le sarıldığı samimi bir pozunu Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, fotoğrafa kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmedi. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni alırken, Sam'ın hayranları aşkın ilk karesine yorum yağdırdı.





Bu haberi de okudular Şevval Sam: Herkesten önce ben rap yaptım