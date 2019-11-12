Şevval Sam rengarenk balonlar içerisinde verdiği pozla duygularını yansıttı resmen. Fotoğrafta, Sam'ın gözlerindeki mutluluk parıltısı hemen dikkat çekiyor.

Mutluluktan gözleri parlayan, oynadığı dizide Ender karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncunun "Yeni yaşımın ilk sabahı, günaydın!" notuyla paylaştığı fotoğrafa takipçilerinden kutlama mesajları yağdı.

11 Kasım 1973 doğumlu olan Şevval Sam dün 46 yaşına girdi.

Oynadığı dizinin setinde doğum günü sürprizi yapıldı. Konuşma yaparken duygulanan Şevval Sam, rol arkadaşı Eda Ece ile de objektiflere poz verdi.

Geçtiğimiz hafta paylaştığı fotoğraf çok konuşulmuştu

Şevval Sam'ın sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı yatakta ve kafasındaki havluyla verdiği seksi pozu takipçileri tarafından çok beğenildi.

İşte Şevval Sam'a gelen yorumlar:

- Çok tanrılı bir dine inansaydım kesin tapardım size.

- Bırak şu dizileri, gel Ordu'da Karadeniz dizisinde oyna reytingler kırılsın.

- Ya sen ne güzel bir kadınsın.

- Asilliğin ve zarafetin simgesi kadın.

- Kadın çok güzel yaa, maşallah.

- Nasıl güzelsiniz, bayılıyorum tarzınıza.

- Harika bir kadınsın ve kalite sana yakışıyor.

- Maşallah size. Bu kadar güzel fotoğraf paylaşmayın. Allah esirgesin kem gözden.

- Sen mükemmel bir detaysın.





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