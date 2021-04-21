SEY Vakfı burs başvuruları başladı

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacı ile geçtiğimiz yıl faaliyete geçen SEY Vakfı, çalışmalarına devam ediyor. Geride bıraktığı bir yılda, binlerce öğrenciye ve aileye farklı alanlarda eğitimler veren, seminerler düzenleyen, farklı yaş grupları arasında yaptığı yarışmalarla öğrencileri ödüllendiren, uzaktan eğitim döneminde hem köy okullarına hem de öğrencilere yüzlerce bilgisayar hediye eden vakfın, burs başvuruları başladı. Semra & Enver Yücel Vakfı, asgari ücretle geçinen ya da anne babası işsiz olan 125 ana okulu ve ilk okul öğrencisine burs sağlayacak.

Burs kazanan öğrencinin ailesi, vakıfla birlikte evlerine yakın bir okul belirleyecek. Vakıf o okulun, tüm eğitim ücretlerini ve eğitime bağlı yemek, kıyafet, kitap, servis gibi yan giderlerini, öğrencinin bütün ilk okul yaşamı boyunca karşılayacak.

SINAV YOK… TEK ŞART EKONOMİK KOŞULLAR

SEY Vakfı Başkanı Hüseyin Yücel, başvuru için tek koşullarının ailenin ekonomik şartları olduğunu söyledi. Yücel, “Dünyadaki pek çok kurum öğrencilere burs verme koşulunu sınavlardaki başarısına bağlıyor. Fakat bu bazen doğru bir kriter olsa da, özellikle bizlerin burs verdiği ana okulu ve ilk okul kademesi için doğru bir kriter olamaz. Öğrenmeye açık, ne verirseniz alabileceğiniz, tabir doğruysa ağaç yaşken eğilecek bu yaş grubunu seçmenin yolu asla sınav değil. Çünkü bu çocukların hepsi aslında aynı. Yalnızca bazılarının ailesinin ekonomik şartları daha iyi, bazılarının daha kötü… Biz bu nedenle burs vermenin tek koşulunu çocuğun anne babasının ekonomik durumuna bağladık. Burs sonrası da çocuklarımızın geleceğine ipotek koyup, mezun olunca bizimle çalışacaksınız, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın da demiyoruz. Tek amacımız eğitimde fırsat eşitliğini yaratmak. ” dedi. “

HEDEF: 2023 YILINDA BİN ÇOCUĞA 200 MİLYON TL’LİK BURS

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel ise, Cumhuriyet’in 100. Yılındaki hedeflerini, “Hedefimiz, 2023 yılında Bin çocuğa 200 Milyon TL’lik burs sağlamak. Biz aslında, bir çocuğa burs verdiğimizde o çocuğun orta okuldan önceki tüm eğitim yaşamını karşılayacağımızı taahhüt ediyoruz. O nedenle verdiğimiz ve vermeyi hedeflediğimiz burs oranı belirttiğimizden çok daha fazla. Ama bunlar rakamsal hedefler…

Bizim gerçek hedefimiz şu: hayalleri olan, uluslararası başarılar kazanan, ülkemizi gururlandıran, ailesine, arkadaşlarına, çevresine faydası olan ve çok daha önemlisi içindeki umudu ortaya çıkarmış çocuklar…” sözleriyle açıkladı.

19 Nisan’da başlayan burs başvuru süreci, 9 Mayıs’a kadar devam edecek. Başvurular SEY Vakfı’nın, www.seyvakfi.org internet sitesi üzerinden alınacak. Adaylar burs komitesi tarafından değerlendirildikten sonra, burs almaya hak kazanan 125 öğrenci belirlenerek, ailelerine Haziran ayı sonunda bilgi verilecek.