Seyahat edenlere corona teminatı

Haziran itibarıyla seyahat engellerinin kalkmasının ardından, seyahat sağlık sigortalarında da salgın teminatı gündeme gelmişti. Doğan Sigorta Brokerlik AŞ Üst Yöneticisi (CEO) ve Sigorta Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür, “Yurtdışına seyahat eden kişiler ile Türkiye’ye gelecek yabancı uyruklu kişilere yönelik, corona virüs sebebiyle yaşanabilecek maddi kayıpları göz önünde bulunduran bazı sigorta şirketleri, seyahat sağlık poliçelerinde virüse ait sağlık giderlerini teminata aldılar” dedi.

Neleri kapsıyor?

1 Ağustos 2020 itibarıyla düzenlenen ‘seyahat sağlık sigortası’ poliçelerinde verilen bu teminatın seyahat sırasında coronaya yakalanılması durumunda geçerli olacağını belirten Gür, sigortanın kapsamı ile ilgili maddeleri şöyle sıraladı:

Corona virüse ait tıbbi tedavi giderleri teminat limitleri dahilinde karşılanacak.

Virüse yakalanma sebebiyle konaklamanın uzaması durumunda oluşacak otel konaklaması, yemek ve giyim ihtiyacına ait giderler fatura ve fişler karşılığında, limitler dahilde sigortalıya ödenecek.

Hastanın bulunduğu yerden başka bir tıbbi merkeze nakil ihtiyacı oluşursa, nakil masrafları da poliçe tarafından karşılanacak.







