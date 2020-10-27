Tabi şu da var ki ilk seyahatlerin amaçlarıyla günümüz gezilerinin niyetleri arasında büyük farklılıklar var. Daha iyi kareler çekmek ya da amatör seyahat fotoğrafçısı olmak istiyorsanız, bilmeniz gereken bazı temel kurallar ve ipuçları var.

Bu videomuzda Türkiye’nin önemli fotoğrafçılarından biri olan Adem Meleke ile seyahat fotoğrafçılığı üzerine konuştuk.



