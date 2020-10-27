Kültür & Sanat Seyahat fotoğrafçılığı hakkında merak edilenler: Adem Meleke’nin hikayesi

Seyahat fotoğrafçılığı hakkında merak edilenler: Adem Meleke’nin hikayesi

Kültür & Sanat

Seyahat fotoğrafçılığı hakkında merak edilenler: Adem Meleke’nin hikayesi

Seyahat pek çok insan için büyük bir tutku. Seyahat fotoğrafçılığı da aslında bu tutkuyu en iyi ifade edebileceğiniz yöntemlerden biri. Instagram’da dünyanın farklı noktalarına gidip orayı fotoğraflamış insanları gördüğünüzde gıpta ile bakanlardan mısınız? Peki seyahat fotoğrafçısı olmak zor mu? Ya da iyi bir seyahat fotoğraf çekmek için gerekenler neler?

27 Ekim 2020, Salı 14:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tabi şu da var ki ilk seyahatlerin amaçlarıyla günümüz gezilerinin niyetleri arasında büyük farklılıklar var. Daha iyi kareler çekmek ya da amatör seyahat fotoğrafçısı olmak istiyorsanız, bilmeniz gereken bazı temel kurallar ve ipuçları var.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Bu videomuzda Türkiye’nin önemli fotoğrafçılarından biri olan Adem Meleke ile seyahat fotoğrafçılığı üzerine konuştuk.


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Bengisu Özkes
Nobel, bilime ve sanata ihanet mi ediyor?
Bengisu Özkes
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Ayça Okay
Feyezan
Ayça Okay
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Emily in Paris, neden bu kadar hayal kırıklığına uğrattı?