Seyahat fotoğrafçılığı hakkında merak edilenler: Adem Meleke’nin hikayesi
Seyahat pek çok insan için büyük bir tutku. Seyahat fotoğrafçılığı da aslında bu tutkuyu en iyi ifade edebileceğiniz yöntemlerden biri. Instagram’da dünyanın farklı noktalarına gidip orayı fotoğraflamış insanları gördüğünüzde gıpta ile bakanlardan mısınız? Peki seyahat fotoğrafçısı olmak zor mu? Ya da iyi bir seyahat fotoğraf çekmek için gerekenler neler?
27 Ekim 2020, Salı 14:12 Son Güncelleme:
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Tabi şu da var ki ilk seyahatlerin amaçlarıyla günümüz gezilerinin niyetleri arasında büyük farklılıklar var. Daha iyi kareler çekmek ya da amatör seyahat fotoğrafçısı olmak istiyorsanız, bilmeniz gereken bazı temel kurallar ve ipuçları var.
Bu videomuzda Türkiye’nin önemli fotoğrafçılarından biri olan Adem Meleke ile seyahat fotoğrafçılığı üzerine konuştuk.
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