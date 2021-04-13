Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin merakla beklediği kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek alınan yeni önlemleri açıkladı. En dikkat çeken önlemlerden biri de şehirler arası seyahat yasağının geri dönmesi oldu. Yasağın geri dönmesiyle birlikte şehirler arası seyahat etmek isteyen vatandaşlar 'Seyahat İzin Belgesi'nin nasıl alınacağını merak ediyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

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