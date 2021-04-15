Türkiye Seyahat kısıtlaması başladı! İzin belgesi olmayanlara ceza kesildi

Seyahat kısıtlaması başladı! İzin belgesi olmayanlara ceza kesildi

Türkiye

Seyahat kısıtlaması başladı! İzin belgesi olmayanlara ceza kesildi

Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararı uygulanmaya başlandı. Kentin girişlerinde denetim yapan polis, izin belgesi olmayanlara ceza kesti.

15 Nisan 2021, Perşembe 00:35 Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararı saatler 19.00’u gösterdiğinde Kocaeli’de de uygulanmaya başlandı.

D-100 yolu üzerinde ve TEM yolu gişelerinde denetim yapan polis ekipleri, gelen bütün araçları tek tek durdurarak, araçta bulunanların seyahat izin belgelerini sordu. Seyahat izin belgesi olmayanların ya da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmayan kişilere ceza uygulandı.

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli)(DHA)

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