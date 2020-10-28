Seyahat kısıtlaması olacak mı? Seyahat yasağı var mı?

İstanbul'da ilk kez yapılan ve yaklaşık 3 saat süren Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Bakan Fahrettin Koca toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, vatandaşların merak ettiği 'Seyahat kısıtlaması olacak mı? Seyahat yasağı olacak mı?' sorularına yanıt verdi.

İşte Bakan Koca'nın o açıklaması:

''İstanbul'da seyahat kısıtlaması şu anda düşünmüyoruz. Vatandaşımız tedbir gösterirse üstesinden geleceğiz. Ankara'da vaka sayısı İstanbul'dan fazlaydı. Tedbirlerle bunu düşürdük. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı.''