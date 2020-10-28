Türkiye Seyahat kısıtlaması olacak mı? Seyahat yasağı var mı?

Seyahat kısıtlaması olacak mı? Seyahat yasağı var mı?

Türkiye

Seyahat kısıtlaması olacak mı? Seyahat yasağı var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona Virüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, vatandaşların merak ettiği Seyahat kısıtlaması olacak mı? Seyahat yasağı var mı? sorularına yanıt verdi.

28 Ekim 2020, Çarşamba 20:33 Son Güncelleme:
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İstanbul'da ilk kez yapılan ve yaklaşık 3 saat süren Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Bakan Fahrettin Koca toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

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Seyahat kısıtlaması olacak mı

Bakan Koca, vatandaşların merak ettiği 'Seyahat kısıtlaması olacak mı? Seyahat yasağı olacak mı?' sorularına yanıt verdi. 

İşte Bakan Koca'nın o açıklaması:

''İstanbul'da seyahat kısıtlaması şu anda düşünmüyoruz. Vatandaşımız tedbir gösterirse üstesinden geleceğiz. Ankara'da vaka sayısı İstanbul'dan fazlaydı. Tedbirlerle bunu düşürdük. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı.''

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