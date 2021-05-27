Seyahat kuralları güncellendi: Türkler için farklı şartlar

Koronavirüs salgınında ülkeler arası seyahatte uyulması gereken kurallar güncellendi. Güncel kurallara göre Türkiye, turizm istisnaları dışında pek çok ülkeye 72 saat içinde negatif test şartı getirirken, her ülkenin Türkleri kabul etmek için farklı şartları bulunuyor. İşte detaylar...

Güncel kurallara göre Türkiye, turizm istisnaları dışında pek çok ülkeye 72 saat içinde negatif test şartı getirirken, her ülkenin Türkleri kabul etmek için farklı şartları bulunuyor. Türk vatandaşlarının bazı ülkelere girişindeki kurallar şöyle:

ABD: 2 yaş ve üstünden, uçuştan önceki 3 gün içinde yapılmış negatif Kovid-19 viral antijen, NAAT (nükleik asit amplifikasyon testi), RT-LAMP, RT-PCR, TMA test sonuçlarından herhangi birisi isteniyor. Daha önce virüse yakalanmış olan kişilerin ise uçuştan önceki 90 gün içinde iyileştiklerine dair belgeler sunmaları gerekiyor.

Almanya: 6 yaş ve üstünden, 48 saat içinde yapılmış antijen ya da 72 saat içinde yaptırılmış negatif PCR, RT-LAMP, TMA testi talep ediliyor.

BAE: 12 yaş ve üstünden, uçuştan önceki 72 saatte yapılmış negatif PCR testi isteniyor. Dubai ve Sharjah yolcularından sağlık sigortası talep ediliyor.

İngiltere: 12 Mayıs itibarıyla Türkiye kırmızı listede, İngiliz ve İrlanda vatandaşları dışındakilerin girişi yasak. Türkiye’den giden İngiliz ve İrlandalılara da 10 gün karantina süresi var.

Hindistan: Hindistan varışlı uçuşlar 31 Mayıs’a kadar durduruldu. İstisnai uçuşlarla gelenlere ek tedbirler uygulanıyor.

Çin: İş, ticaret, ziyaret gibi nedenlerle Çin’i ziyaret edenler ve aile üyelerinin, Kovid-19 öncesinde gerekli olan belgeleri sunmaları yeterli.

Danimarka: Türkiye turuncu kategoride, istisnai yolculara izin veriliyor, en fazla 48 saat önce yapılmş negatif PCR isteniyor. 10 gün izolasyon var.

Fransa: Türkiye’den gelenlere 10 günlük karantina var.

KKTC: 3 gün içinde alınmış negatif PCR testi isteniyor, 10 gün karantina uygulanıyor.

Rusya: Türkiye’ye uçuşlar hazirana kadar askıda.

Sırbistan: Aşı sertifikası gösteren Sırp ve Türk vatandaşları PCR testinden muaf.

Venezuela: 18 Haziran 2021’e kadar ülkeye giriş yasaklanırken, Türkiye’den giden yolcular yasaktan hariç tutuluyor.



