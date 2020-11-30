Türkiye Seyahat yasağı gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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Seyahat yasağı gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Türkiye

Seyahat yasağı gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

30 Kasım 2020, Pazartesi 18:32 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kabine toplantımızın ilk ve en önemli konusu coronadaki gelişmelerdi. Dünyanın her yerinde hiç görülmedik bir tırmanışa geçen salgın maalesef ülkemizde de etkili oluyor.

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Yeni bir takım tedbirleri hayata geçireceğimizi paylaşmıştık. Vaka sayılarının 30 bine dayanmış olması hepimizin daha dikkatli davranmasını gerektirmektedir. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan bu tür çarelerden başka bir şey bulunmuyor.

Belirlediğimiz salgın tedbirlerine harfiyen uyulmasını bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamalarını istiyoruz. Üzerimize düşen fedakarlıkları yapmak zorundayız. Sağlık çalışanlarımızın canla başla ortaya koydukları gayrete en büyük teşekkürümüz, onlara ilave bir yük getirmemek olacaktır. 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor. Salgınla mücadele çalışmalarının değersizleştirmek için yapılan spekülasyon çalışmalarına karşı da dikkatli olmalıyız.


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