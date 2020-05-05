05.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Türkiye Seyahat yasağı 7 ilde kalktı, 24 ilde uzatıldı! İşte corona virüs yoğunluk haritaları

Seyahat yasağı 7 ilde kalktı, 24 ilde uzatıldı! İşte corona virüs yoğunluk haritaları

Türkiye

Seyahat yasağı 7 ilde kalktı, 24 ilde uzatıldı! İşte corona virüs yoğunluk haritaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyahat yasağının 7 il için bitirildiğini duyurdu. Kalan 24 il için ise yasak devam ediyor. İşte seyahat yasağı kalkan ve seyahat yasağı uzatılan illerdeki corona virüs yoğunluk haritası...

05 Mayıs 2020, Salı 11:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şehirler arası özel araçla seyahat yasağı uygulaması devam ediyor. 31 ilde uygulanan seyahat yasağı ile ilgili olarak yeni kararlar açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyahat yasağının 7 il için bitirildiğini duyurdu. Kalan 24 il için ise yasak devam ediyor. İşte seyahat yasağı kalkan ve seyahat yasağı uzatılan illerdeki corona virüs yoğunluk haritası...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyahat yasağının 7 il için bitirildiğini duyurdu. Kalan 24 il için ise yasak devam ediyor. İşte seyahat yasağı kalkan ve seyahat yasağı uzatılan illerdeki corona virüs yoğunluk haritası...

Adana, corona virüs yoğunluk haritası.

Ankara, corona virüs yoğunluk haritası.

Aydın'da seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Aydın'ın corona virüs yoğunluk haritası.

Antalya'da seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Antalya'nın koronavirüs yoğunluk haritası.

Balıkesir, corona virüs yoğunluk haritası.

Bursa, corona virüs yoğunluk haritası.

Denizli, corona virüs yoğunluk haritası.

Diyarbakır, corona virüs yoğunluk haritası.

Erzurum'da seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Erzurum, corona virüs yoğunluk haritası.

Eskişehir, corona virüs yoğunluk haritası.

Gaziantep, corona virüs yoğunluk haritası.

Hatay'da seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Hatay, corona virüs yoğunluk haritası.

İstanbul, corona virüs yoğunluk haritası.

İstanbul, corona virüs yoğunluk haritası.

İzmir, corona virüs yoğunluk haritası.

Kahramanmaraş, corona virüs yoğunluk haritası.

Kayseri, corona virüs yoğunluk haritası.

Sakarya, corona virüs yoğunluk haritası.

Konya, corona virüs yoğunluk haritası.

Malatya'da seyahat kısıtlaması kalktı. Malatya, corona virüs yoğunluk haritası.

Manisa, corona virüs yoğunluk haritası.

Mersin'de seyahat kısıtlaması kalktı. Mersin, corona virüs yoğunluk haritası.

Muğla'da seyahat kısıtlaması kalktı. Muğla, corona virüs yoğunluk haritası.

Ordu, corona virüs yoğunluk haritası.

Sakarya, corona virüs yoğunluk haritası.

Samsun, corona virüs yoğunluk haritası.

Şanlıurfa, corona virüs yoğunluk haritası.

Tekirdağ, corona virüs yoğunluk haritası.

Trabzon, corona virüs yoğunluk haritası.

Van, corona virüs yoğunluk haritası.

Zonguldak, corona virüs yoğunluk haritası.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Batman’da Korona günleri
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
“Türkiye aşı üretecek kapasiteye sahip”
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bilim Kurulu Üyesi Çelik, bayram için önemli uyarıda bulundu