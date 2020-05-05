Şehirler arası özel araçla seyahat yasağı uygulaması devam ediyor. 31 ilde uygulanan seyahat yasağı ile ilgili olarak yeni kararlar açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyahat yasağının 7 il için bitirildiğini duyurdu. Kalan 24 il için ise yasak devam ediyor. İşte seyahat yasağı kalkan ve seyahat yasağı uzatılan illerdeki corona virüs yoğunluk haritası...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyahat yasağının 7 il için bitirildiğini duyurdu. Kalan 24 il için ise yasak devam ediyor. İşte seyahat yasağı kalkan ve seyahat yasağı uzatılan illerdeki corona virüs yoğunluk haritası...

Adana, corona virüs yoğunluk haritası.

Ankara, corona virüs yoğunluk haritası.

Aydın'da seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Aydın'ın corona virüs yoğunluk haritası.

Antalya'da seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Antalya'nın koronavirüs yoğunluk haritası.

Balıkesir, corona virüs yoğunluk haritası.

Bursa, corona virüs yoğunluk haritası.

Denizli, corona virüs yoğunluk haritası.

Diyarbakır, corona virüs yoğunluk haritası.

Erzurum'da seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Erzurum, corona virüs yoğunluk haritası.

Eskişehir, corona virüs yoğunluk haritası.

Gaziantep, corona virüs yoğunluk haritası.

Hatay'da seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Hatay, corona virüs yoğunluk haritası.

İstanbul, corona virüs yoğunluk haritası.

İstanbul, corona virüs yoğunluk haritası.

İzmir, corona virüs yoğunluk haritası.

Kahramanmaraş, corona virüs yoğunluk haritası.

Kayseri, corona virüs yoğunluk haritası.

Sakarya, corona virüs yoğunluk haritası.

Konya, corona virüs yoğunluk haritası.

Malatya'da seyahat kısıtlaması kalktı. Malatya, corona virüs yoğunluk haritası.

Manisa, corona virüs yoğunluk haritası.

Mersin'de seyahat kısıtlaması kalktı. Mersin, corona virüs yoğunluk haritası.

Muğla'da seyahat kısıtlaması kalktı. Muğla, corona virüs yoğunluk haritası.

Ordu, corona virüs yoğunluk haritası.

Sakarya, corona virüs yoğunluk haritası.

Samsun, corona virüs yoğunluk haritası.

Şanlıurfa, corona virüs yoğunluk haritası.

Tekirdağ, corona virüs yoğunluk haritası.

Trabzon, corona virüs yoğunluk haritası.

Van, corona virüs yoğunluk haritası.

Zonguldak, corona virüs yoğunluk haritası.



