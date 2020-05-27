Corona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan giriş-çıkış yasağı 3 Haziran itibariyle son bulması planlanıyor. Yetkililer, gelen verilere göre il bazında yasakların sürebileceğini belirtse de hükümetin planı 3 Haziran'da yasağı sona erdirmek. Öte yandan maske takmak koşuluyla park, bahçe, sahil bantları vb. alanlar kullanıma açılacak.

Corona virüs tedbirleri kapsamında daha önce 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta şehirlere giriş-çıkış yasakları getirilmişti. Yeni normal döneme geçişle ilk olarak 7 il ve ardından da 9 ilde seyahat yasağı kaldırılmıştı. İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 15 ilde ise giriş-çıkış yasağı 3 Haziran’a kadar uzatılmıştı.

İl bazında yasaklar sürebilir

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu illerde önümüzdeki bir hafta yeni vaka ve ölüm sayılarına bakılarak adım atılacak. Veriler ve Bilim Kurulu’ndan çıkacak tavsiye kararları da dikkate alınarak 15 şehirde giriş-çıkış yasaklarının 3 Haziran’da kaldırılması planlanıyor.

Virüsün yayılmasında olumsuz bir seyir durumunda ise il bazında yasakların sürebileceği belirtiliyor. Bu şehirlerde de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları’nca il geneli, ilçe veya bölgesel bazda yasaklar uygulanabilecek.

Maske ve mesafe şartıyla

Tedbirler kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan park, bahçe, sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanları da tekrar açılıyor. İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabilecek. Risk durumunda İl İdare ve Pandemi Kurulları’nca bu alanlara geçici süreli yasaklar konabilecek.

Sahillere corona ayarı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 'yeni normal' kapsamında yeni kurallar uygulanacak. Tatilciler plaja rastgele havlu serip güneşlenemeyecek ve 9 metrekarelik özel alanları kullanmak zorunda olacak. Tatilcinin boşalttığı özel alan dezenfekte edildikten 20 dakika sonra yeni birine tahsis edilecek.

Misafirler isterlerse tek kişilik eğer kalabalık gelirlerse de aynı aileden yalnızca 3 kişi 9 metrekarelik alanı kullanabilecek. Alandaki marketin kullanımı için de yine o maske ve eldivene ihtiyaç duyulacak.

Soyunma kabinlerinin ve duş alanların olduğu yerlerde sosyal mesafe şeritleri yer alacak. 9 metrekarelik alanda şezlong, şemsiye ve masayı kullanan tatilci ayrıldıktan sonra alan dezenfekte edilecek ve 20 dakika süresince yeni bir kişi alınmayacak.

Plaja giriş ve çıkışlarda farklı yerlerden olacak. Plajda artık sigara içmek de yasaklandı. Yetkililer, izmaritlerden koronavirüs bulaşma ihtimaline karşı kumsaldaki halatla çevrili alanda sigara içmeyi yasakladıklarını, sigara içenler için ayrı bir alan oluşturacaklarını söyledi.'Yeni normal'de plajlarda önceki yıllarda ortaya çıkan görüntüler artık olmayacak.

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