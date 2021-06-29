Seyahate çıkmadan önce yanınıza almanız gereken 8 ürün

Koronavirüs pandemisi bizi seyahate hasret bıraktı. Tüm dünyada normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte turizm sektörü de hareketlenmeye başladı. İster yurt dışına seyahat edin, ister yakınlarda bir yere gidin isterseniz de kamp yapın, yanınıza mutlaka almanız gereken bazı ürünler var. Yolculuğunuzu daha eğlenceli ve güvenli hale getirecek olan bu ürünler adeta hayat kurtarıyor. Seyahate çıkmadan önce yanınıza almanız gereken ürünler şöyle...

1- SU GEÇİRMEZ DOSYA

Özellikle yurt dışına seyahat edecek kişiler için tam bir kurtarıcı olan su geçirmez dosyaya, pasaportunuz ve tüm seyahat belgelerinizi koyabilir ve güvenle saklayabilirsiniz.

2- BOYUN YASTIĞI

Uçak, tren ya da otobüs fark etmeksizin her yerde kullanabileceğiniz boyun yastıkları, yolculuk boyunca rahat etmenizi sağlayacak.

3- TAŞINABİLİR ŞARJ CİHAZI

Bilmediğiniz bir mekanda telefonunuzun kapanmasını istemezsiniz. Taşınabilir şarj aletleri sayesinde telefonunuzu rahatlıkla ful şarj edebilirsiniz. Her ihtimale karşı taşınabilir şarj cihazınızın tam dolu olduğundan emin olduktan sonra yola çıkmanızı tavsiye ederiz.

4- SU FİLTRELİ PİPET

Doğaya kaçmayı ve kamp yapmayı seviyorsanız, doğal su kaynaklarından güvenle su içebilmenizi sağlayan filtreli pipetlerden mutlaka yanınızda bulundurmalısınız.

5- BAKIM KİTİ

Hazır olarak satılan ya da evde kendinizin de rahatlıkla hazırlayabileceği mini boy bakım kitleri sayesinde nerede olursanız olun kişisel bakımınızı ihmal etmemiş olursunuz. Kişisel bakım kitinizin içinde şampuan, saç kremi, nemlendirici, güneş koruyucu, mini tıraş bıçağı, diş fırçası ve macunu bulundurmalısınız. Küçük boş şişeler alarak kendi bakım ürünlerinizi bunların içine doldurabilirsiniz. Bakım kitinizin olabildiğince mini boyda olmasına özen göstermelisiniz.

6- TERMOS

Tek kişilik ya da çok kişilik termoslarla her an sıcak suyunuz yanınızda olabilir. Dilerseniz termosun içine en sevdiğiniz içeceği koyarak yolculuğun tadını çıkarabilirsiniz.

7- GÖZ BANDI

Toplu ulaşımın ışıklandırmalarından rahatsız olmamak için göz bandınızı almayı ihmal etmemelisiniz.

8- HİJYEN ÜRÜNLERİ

Pandemiyle birlikte hayatımızda önemli bir yer edinen dezenfektan ile ıslak ve kuru mendil, sabun ve kolonyayı mutlaka çantanızda bulundurun.





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