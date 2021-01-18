Şeyda Coşkun kural tanımadı

Şeyda Coşkun, önceki gün sokağa çıkma yasağında Kuruçeşme’de görüntülendi. Bebek’teki nöbetçi eczaneye gittiğini söyleyen diyetisyen, “İzin belgem var” dedi. Coşkun’un maske takmaması ise şaşırttı.

Şeyda Coşkun, geçtiğimiz ayın sonunda da sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen arkadaşıyla birlikte Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Kendisini her ne kadar; “Spor yapmıyoruz, izin belgemiz var” diyerek savunsa da Arnavutköy-Rumelihisarı hattı boyunca tempolu bir şekilde yürüyüş yapıyor olması pes dedirtmişti.

'Maskemi çıkarmak zorunda kaldım'

Daha önce de maskesiz olduğu görülen Şeyda Coşkun, objektiflere poz verdikten sonra duruma açılık getirmişti. Maskesinin elinde olduğunu gösteren yaşam koçu, "Kahve istedi canım, kahve aldım. Kısa bir süreliğine maskemi çıkarmak zorunda kaldım" demişti.

Ünlülerin diyet koçu

Ünlülerin diyet koçu olarak bilinen Şeyda Coşkun, bugüne kadar tanınan birçok insanın zayıflamasına yardımcı oldu. Coşkun, zayıflamasına yardımcı olduğu Deniz Seki için, "Kadının bacakları için photoshop diyorlar. Bacakları cidden ince. Bir karın vardı, o da gitti" ifadelerini kullanmıştı.







