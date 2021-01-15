Şeyda Coşkun: Sınırı aşarsam eşim uyarır

Şeyda Coşkun dün Instagram hesabından aşağıda gördüğünüz fotoğrafı paylaştı. Herkes bir dergi için özel poz verdiğini zannetti. Oysa ‘Be Light Kitchen’da ablası Tuğba Coşkun ile birlikte online toplantı yapıyordu. İşteydi yani. Bir takipçisi “İç çamaşırı ile neden fotoğraf çektirirsiniz ki?” yorumunda bulundu. Şeyda Coşkun, “Evet ya unutmuşum” yanıtını verdi.

'Bana güveni sonsuz'

Şeyda Coşkun ile konuştum. “Ben kapıdan çıkmadan önce eşime danışırım. ‘Üzerimdeki çok mu açık seçik’ diye sorarım. Genellikle müdahale edip karışmaz. Sınırı aştığımı düşünürse de uyarır. Hiç itiraz etmem, hemen kıyafetimi değiştiririm. Bana güveni sonsuzdur. Ben de zaten giydiklerimi abartmam. Eşime saygı duyarım” dedi. Şeyda Coşkun ile Uğursay Yeğin 2014’te Alaçatı’da evlenmişti.