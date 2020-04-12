Şeyda Coşkun, dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle ‘Evde kal’ çağrılarına uyarak, dışarıya adımını atmıyor. Yaşam koçu, görevliler 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için kolonya ve maske dağıttığı sırada, yanlışlıkla Kuruçeşme’de oturduğu evinin zilini çalınca balkona çıktı.

Yetkililere teşekkür eden Coşkun, iyi dileklerini sunarak evine girdi.

'Bu süreci iyi bir şekilde atlatıp, eski günlere geri dönmemizi bekliyorum'

Yaşam koçu, “İnsanların evde kaldığı bu dönemde, onlara beslenmeyle ilgili bilgiler verip, yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu süreci iyi bir şekilde atlatıp, eski günlere geri dönmemizi bekliyorum” dedi.



