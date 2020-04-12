Şeyda Coşkun'dan yetkililere teşekkür
Yaşam koçu Şeyda Coşkun, görevlilerin 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için maske ve kolonya dağıtmasına teşekkür ederek, iyi dileklerini sundu.
12 Nisan 2020, Pazar 10:15 Son Güncelleme:
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Şeyda Coşkun, dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle ‘Evde kal’ çağrılarına uyarak, dışarıya adımını atmıyor. Yaşam koçu, görevliler 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için kolonya ve maske dağıttığı sırada, yanlışlıkla Kuruçeşme’de oturduğu evinin zilini çalınca balkona çıktı.
Yetkililere teşekkür eden Coşkun, iyi dileklerini sunarak evine girdi.
'Bu süreci iyi bir şekilde atlatıp, eski günlere geri dönmemizi bekliyorum'
Yaşam koçu, “İnsanların evde kaldığı bu dönemde, onlara beslenmeyle ilgili bilgiler verip, yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu süreci iyi bir şekilde atlatıp, eski günlere geri dönmemizi bekliyorum” dedi.