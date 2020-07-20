Seyfi Dursunoğlu'na veda... Vasiyeti yerine getirilemedi... İşte nedeni
17 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" karakterini yaratan Seyfi Dursunoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
20 Temmuz 2020, Pazartesi 14:00 Son Güncelleme:
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Ünlü sanatçı Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.
Daha önce bir röportajında "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi.
Gülben Ergen
Deniz Seki