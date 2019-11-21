Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali Türbesi nerede?

Şeyh Edebali, 1206 yılında doğmuş bir İslam ilahiyatçısıdır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin kayınbabası ve fikir hocası olan Edebali, Osmanlı Devleti'nin kuruluş zamanlarını yaşamıştır. Kuruluş Osman dizisinde de canlandırılacak olan bu önemli kişi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Şeyh Edebali kimdir ve türbesi nerede?

Şeyh Edebali kimdir?

Şeyh Edebali, 1206 yılında doğmuş İslam ilahiyatçısı, din bilgini, Ahi şeyhi, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocasıdır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş zamanlarını yaşamış olan Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu ve fikir babası olarak kabul edilmektedir.

Tefsir, hadis ve İslam hukuku konularında uzmanlaşan Edebali, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi dönemin büyükleri ile aynı zamanda yaşamıştır ve onlarla pek çok kez sohbet etme şansı bulmuştur. Bilecik'te bir dergah yaptırmış olan Şeyh Edebali, öğrenci yetiştirmekle ve halkı aydınlatmakla uğraşmıştır.

Türbede Şeyh Edebali ile birlikte, şeyhin neslinden altı büyük ve dört küçük sanduka vardır. Sanduka odasının haricinde iki oda daha bulunmaktadır. Türbe ve dergâh, Sultan II. Abdülhamid döneminde ve son olarak da 2012 yılında tadilat görmüştür.

Türbenin hemen yanında aynı tarihlerde inşa edildiği tahmin edilen, Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun ve annesinin sandukalarının bulunduğu bir türbe daha bulunmaktadır.

Şeyh Edebali Türbesi, Bilecik şehir merkezinde yer almaktadır. Bilecik Otogarı'nın hemen karşısında türbeye giden bir yol bulunmaktadır. Bilecik halkı arasında bu yol, "Türbe Yolu" olarak bilinmektedir. Otogarın karşısında bu yolu takip ederek yaklaşık 2-3 kilometre uzaklıktaki Orhan Gazi Camii'ne ulaşılmaktadır. Şeyh Edebali Türbesi, bu caminin sol tarafında bulunan geniş merdivenlerin sonunda yer almaktadır.