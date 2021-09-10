Şeyh Edebali sözleri: En güzel kısa, anlamlı ve resimli sözleri

İslam İlahiyatçısı, Ahi şeyhi ve din bilgini, Şeyh Edebali’nin sözleri, her dönem pek çok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte, bilgeliği ve ileri görüşlülüğü ile pek çok kişiye yol gösteren en güzel kısa, anlamlı ve resimli Şeyh Edebali sözleri…

ŞEYH EDEBALİ SÖZLERİ

Bir başka ol ki oğul, dimdik durasın, çiğnenip ezilmeyesin.

Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizemler, bilinmeyenler, görülmeyenler, ancak; senin fazilet ve erdemlerinle gün ışığına çıkacaktır.

Bir Göz ol ki oğul... İyilik göresin peşinden yürüyesin.

Sana yükünü taşıyacak güç, ayağını sürçtürmeyecek akıl ve kalp versin.

Eğer kendini başkalarıyla kıyaslar durursan ya mutsuz olursun, ya da kendini beğenmiş olursun. Çünkü her zaman senden daha iyi ya da daha kötü birileri olacaktır.

Bey memleketten öte değildir. Bir savaş yalnızca bey için yapılmaz. Durmaya dinlenmeye hakkımız yok çünkü zaman yok süre az.

Sabır, kara bir dikeni yutmak ve diken için parçalayıp geçerken de hiç ses çıkarmamaktır.

Yalnızlık korkanadır. Toprağın ekim zamanını bilen çiftçi başkasına danışmaz. Yalnız başına kalsa da! Yeter ki toprağın tavda olduğunu bilebilsin.

Geçmişimi iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini şaşırmayasın.

Faydalı ile faydasızı ayırt edebilenler, bilgi sahibi olanlardır.

Ananı ve atanı say! Bil ki bereket, büyüklerle beraberdir.

Namertle dost olma: mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez; üzülürsün.

Yanında olduğum zaman değerimi bilmezsen: değerimi bildiğin gün.

Hayvan ölür semeri kalır; insan ölür eseri kalır. Gidenin değil bırakmayanın ardından ağlamalı.

Şu üç kişiye acı: Cahiller arasındaki âlime, zengin iken fakir düşene ve hatırlı iken itibarını kaybedene.

Kibirliyle dost olma: hal bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez; üzülürsün.

Bundan sonra öfke bize; uysallık sana. Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana.

Sevgi davanın esası olmalıdır. Sevmek ise sessizliktedir. Bağırarak sevilmez. Görünerek de sevilmez.

Üşengeçlik bize; uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana.

Açık sözlü ol! Her sözü üstüne alma! Gördün, söyleme; bildin deme!

Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana.

Gördün söyleme, bildin bilme.

Sen seni bil; ömrünce bu yeter sana.

Beyliğini mübarek kilsin. Hak yoluna yararlı etsin. Işığını parıldatsın. Uzaklara iletsin.

Sabır kara bir dikeni yutmak, diken içini parçalayıp geçerken de hiç ses çıkarmamaktadır.

Sen ve arkadaşlarınız kılıçla, bizim gibi dervişler de düşünce, fikir ve dualarla bize va’dedilenin önünü açmalıyız. Tıkanıklığı temizlemeliyiz.

Görgüsüzle dost olma: yol bilmez, yordam bilmez, kural bilmez; üzülürsün.

Cahil ile dost olma: ilim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez; üzülürsün.

Çok konuşma, boş konuşma, kem konuşma.

Cahil ile dost olma: ilim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez; üzülürsün.

Saygısızla dost olma: usul bilmez, adap bilmez, sınır bilmez; üzülürsün.

Ukalayla dost olma: çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur; üzülürsün.

Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı, Allah Teâlâ yardımcın olsun.

Milletin, kendi irfanın içinde yaşasın. Ona sırt çevirme. Her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de diri tutan da bu irfandır.

EN GÜZEL KISA, ANLAMLI VE RESİMLİ ŞEYH EDEBALİ SÖZLERİ

İkram bil, kural bil, doyum bil.

Hayvan ölür, semeri kalır; insan ölür eseri kalır. Gidenin değil, bırakmayanın ardından ağlamalı. Bırakanın da bıraktığı yerden devam etmeli.

Kişinin gücü, günün birinde tükenir, ama bilgi yaşar. Bilginin ışığı, kapalı gözlerden bile içeri sızar, aydınlığa kavuşturur.

Haklı olduğun mücadeleden korkma! Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.

Bilesin ki, atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.

Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgârlarında savrulur gidersin.

Ham armut yenmez; yense bile bağrında kalır. Bilgisiz kılıç da tıpkı ham armut gibidir.

Yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir.

Güceniklik bize; gönül almak sana.

Suçlamak bize; katlanmak sana.

Usul bil, adap bil, sınır bil.

İlim bil, irfan bil, söz bil.

Açgözlü ile dost olma: ikram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez; üzülürsün.

Bu dünyada inancını kaybedersen, yeşilken çorak olur, çöllere dönersin.

Sevgi davanın esası olmalıdır. Sevmek ise, sessizliktedir. Bağırarak sevilmez. Görünerek de sevilmez!

Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize; adalet sana.

Ey oğul sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma; insanı yaşat ki devlet yaşasın.

Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez. Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın…