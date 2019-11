Seyhan Arman: Drag Queen olmayı travesti zannedenler var

Ve karşınızda Matmazel Coco!

Neler yapıyorsunuz bu aralar?

Çok şey. Her gün sahnedeyim ve günüm 24 saati aşıyor diyebilirim. Biraz yorucu olsa da bu yoğunluktan memnunum. Hem tiyatro, hem şov, hem paneller ve dayanışma çağrılarına koşuyorum. Bir yandan da yeni oyunum, ‘Efsane Kadın’ın provaları devam ediyor. Yani baya yoğun bir dönemdeyim.

Matmazel Coco'nun doğuşunu anlatır mısın?

Matmazel Coco Suadiye'de Madame Margot projesi ile doğdu. Daha önce mikrofonsuz olarak interaktif şovlar esnasında benzer şeyler yapıyordum ama son halini o proje ile aldı.

Drag Queen tam olarak ne demek?

Cinsiyet rollerini alaşağı etme durumu aslında. Özünde erkeklerin abartılı kadın kılığına girerek performans sergilemesi. Fakat geldiğimiz noktada sadece erkeklerin değil, kadınların da yaptığı bir performansa dönüştü. Bizim kültürümüzde de var olan ''Arap Bacı'' gibi karakterler de Drag Queen aslında.

Drag King ne demek?

Drag King performans, Drag Queen olmanın tam tersi. Kadın bedeninin erkek bedenine dönüşmesi. Bu defa abartılı erkeklik var işin içinde.

Sadece translar mı yapıyor bu işi?

Tam tersi transların drag performansları dünyada bile tartışma konusu. Şöyle ki, trans bireyler kadındır ve Drag Queen olamazlar diyen bir kesim var. Çünkü kadınların drag performans yapmalarına, ''Faux Queen'' deniliyor. ''Faux'' Fransızca ve sahte anlamı ile kullanılıyor. Daha çok erkek bedeninin kadın bedenine dönüşmesi kabul görse de, ''Hayır trans kadınlar da Drag Queen'dir'' diyen bir kesim de var.

Bunlar seni rahatsız ediyor mu?

Herkes istediğini yapabilmeli. Drag Queen'lik benim tekelimde değil. Özgür bir alan ve isteyen istediği şekilde performans yapar. Beni rahatsız eden tek şey işe yaramaz hırsızlar. Sen uzun süre emek harcayıp bir şey üretiyorsun sonra bir başkası gelip senin emeğini çalıyor. Üstelik kötü bir taklitle yapmaya çalışıyor. Aynısını, benzerini falan yapsa neyse ama çok ucuzlarını görünce sinirleniyorum. Mesela Matmazel Coco'nun başarısının kalça protezinden kaynaklandığını zanneden ahmaklar var. Ama asla öyle değil. Matmazel Coco nasıl görünürse görünsün, asıl yeteneği dili ve beyni!

Türkiye'de Drag Queen olmak deyince aklına ne geliyor?

Bir kesim için hiç bir şey. Hatta Huysuz Virjin'in Drag Queen olduğunu bilmeyen insanlar bile var. Ama başka bir kesim için daha önemli bir yerde duruyor. Özellikle son dönemde performans yapan gençler daha queer bir bakış açısı ile performe ediyorlar bu sanatı. Belki bir kesime göre sanat değil soytarılık olarak görünse de üretilen şeyler açısından bakınca kesinlikle bir sanat. Ve çok çeşitli drag sanatçılar var. Dans eden, şarkı söyleyen, oyunculuk yapan ve bazen hepsini bir arada yapan harika performansçılar.

“Hazırlanmam en az 2 saat sürüyor”

Bilinen yanlışlar var mı?

En bilinen yanlış, ''travesti'' zannedilmek. Üstelik bu etiketi negatif algılayarak. Tabii ki bir erkeğin kadın kılığına girmesinin kelime anlamı bu ama biz travestinin de ne olduğunu bilmiyoruz ki. Transseksüeli travesti zannetmek, herkesi seks işçisi zannetmek vs pek çok yanlış var. Ama başka bir taraftan da öğreniyoruz tabii ki. Zaman lazım.

Ön yargılar neler?

Meslek olarak görmemek. Soytarılık olarak görmek ki ben karakterimi soytarı olarak nitelendiriyorum. Tabii burada kullandığım soytarılık negatif anlamı ile değil. Yaptığım her hareket, her şaka, gayet bilinçli ve belli bir matematiğe göre yapılıyor. Kıyafetimden makyajıma, vücut protezlerimden saçıma kadar her şey bilinçli bir tercihin ürünü. Ama anlamak istemeyen anlamıyor tabii.

Bu hale bürünmek kaç saat sürüyor?

Önceden 1 saat 15 dakika falandı ama artık eski makyajımı beğenmediğim kolaya kaçtığımı fark ettiğim için bazı değişiklikler yaptım. Ve şu an en az 2 saat.

“O kılıkta olmak gibi bir özentim yok”

Kendini bu şekilde mutlu hissediyor musun?

Çok fazla. Zaten bir gün mutsuz olursam, yaptığım işten zevk almazsam işi bırakırım.

Dışarıda böyle gezmek ister miydin?

Hayır :) O kılıkta olmak gibi bir özentim yok ki. Matmazel Coco benim için oynadığım diğer karakterler gibi bir karakter ve doğru alanlarda performe ediyorum. Ha sokağa hiç çıkmadım mı? Defalarca çıktım. Bir yerden bir yere giderken veya performans gereği. Hatta bir belediyenin halka açık etkinliğini, gündüz gözü ile ve halka açık bir parkta üç yıl ben sundum.

Kalçalarına ne koyuyorsun? Elbisenin kendisi mi öyle?

Sadece kalça değil, vücuduma belirli protezler giyiyorum. Elbiseler normal elbise. Sadece dikilirken vücut protezlerime göre dikiliyor.

Bir Drag Queen nasıl olmalı?

Yaratıcı, yetenekli ve işine aşık.

Gizem Yetil

gizem.yetil@posta.com.tr