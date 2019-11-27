Seyir halindeki otomobil çamurla kaplandı, trafik durdu

Hüseyin Kartal yönetimindeki hafriyat kamyonu Yenibosna Mevkii’nde öndeki aracın yavaşlaması sonucu ani fren yaptı. O sırada kamyonda bulunan yağmur nedeniyle çamurlaşmış toprak aynı istikamette ilerleyen Zeki Erdem yönetimindeki otomobilin üzerine ve yola döküldü. Camı açık olan otomobilin ve sürücüsünün üstü çamur oldu. Yola dökülen çamur nedeniyle Basın Ekspres yolunda trafik durma noktasına geldi. Belediye ekiplerinin çamuru temizleme çalışmaları sırasında trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

“Branda olsa böyle olmayacaktı”

Zeki Erdem "Ben yolumda giderken, kamyon sürücüsü fren yapınca, dorsede de branda yokmuş, bütün çamur yola ve benim arabaya döküldü. Sol camım da açıktı. Üstüm başım çamur oldu. Yan yana gidiyorduk. Ani fren yaptı. Bütün çamur arabanın sol yanından aşağıya döküldü. Branda olsa böyle olamayacak" dedi.

Ekiplerin çamur dökülen aracı ve yolu su ile yıkamasının ardından trafik normale döndü.

DHA



