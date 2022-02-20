Türkiye Seyir halindeki tramvayı durdurarak önüne yattı

Seyir halindeki tramvayı durdurarak önüne yattı

Türkiye

Seyir halindeki tramvayı durdurarak önüne yattı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen şahıs seyir halindeki tramvayı durdurarak önüne yattı. Vatandaşların meraklı gözlerle izlediği şahsı, polis ekipleri tramvayın önünden kurtardı.

20 Şubat 2022, Pazar 00:21 Son Güncelleme:
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Olay, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen O.K., tramvay raylarının üzerine oturdu. Tramvay durağındaki güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Ekipleri gören şahıs, seyir halindeki tramvayı durdurarak önüne yattı. Ayaklarını da tramvaya uzatan şahıs, bir süre sonra polis ekipleri tarafından tramvayın önünden alındı. Vatandaşlar da meraklı gözlerle olup biteni izlerken, şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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