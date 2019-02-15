Seyir halindeyken alev alev yandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyon, kullanılmaz hale geldi

15 Şubat 2019, Cuma 17:28 Son Güncelleme:
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Seyir halindeyken alev alev yandı

Balıkesir Erdek'te Temel Tosun yönetimindeki kamyon, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Aracı yol kenarına çeken Tosun, itfaiye ve jandarmaya haber verdi.

Kamyonun kabin kısmını saran alevler, gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kamyonun kullanılmaz hale geldiği yangının, ilk incelemede elektrik aksamından çıktığı belirlendi.

Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)

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