Seyir halindeyken alev alev yandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyon, kullanılmaz hale geldi
Balıkesir Erdek'te Temel Tosun yönetimindeki kamyon, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Aracı yol kenarına çeken Tosun, itfaiye ve jandarmaya haber verdi.
Kamyonun kabin kısmını saran alevler, gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kamyonun kullanılmaz hale geldiği yangının, ilk incelemede elektrik aksamından çıktığı belirlendi.
Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)