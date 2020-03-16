Süper Lig'de 26. hafta geride kaldı. 26. haftada 8 maç, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynandı. Antalyaspor-Sivasspor maçı ise bu akşam oynanacak.

Seyircisiz oynanan maçlar nedeniyle düşen tempo, beraberinde gol kısırlığını getirdi.

Şimdiye dek oynanan 8 maçta 13 gol atıldı ve maç başına 1,63 gol düştü. Bu ortalama, lig başından bu yana yakalanan en düşük ortalama ve en az gollü hafta olarak kayıtlara geçti. İlk kez 26. haftada 2.00 ortalamasının altına düşüldü.

Şimdiye dek en düşük ortalamalar 1. ve 10. ve 12. haftalarda yakalanan 2.00 ortalamasıydı.

Böylece seyircisiz oynanan maçlarda gol sayısının ve temponun düştüğü açıkça belli oldu.

Edwin van der Sar’ın koronavirüs hakkında görüşleri