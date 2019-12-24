Şeyma Subaşı 5 kuruş harcamadan tatil yapıyor

Şeyma Subaşı katıldığı bir programda tatil masraflarını kimin ödediğini açıkladı:

“Acun sadece Melisa’yla olan üç tatilimin parasını karşılıyor. Çünkü anlaşmamız böyle. Guido ile çıktığım tatilleri ise Guido karşılıyor. Bana bir kuruş bile ödetmiyor. Diğer kalan tatillerime de reklamlar ve davetler sayesinde gidiyorum.”

"Tek gelirim nafaka değil"

29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yeni 'soru-cevap' videosu ile gündem olmuştu.

"Nafaka yetmiyor mu? Tek gelirin nafaka mı?" sorusuna Subaşı şu cevabı vermişti:

10 senedir beraber olduğum bir adamdan, 6 senedir de ortak çocuğumuz olan bir adamdan nafaka alıyorum. 18 yaşından 28 yaşına kadar en muhteşem yaşlarımı bir adama adamış, sonuçta ilişkisi yürümemiş biriyim. 1 sene evli kalmış olduğumdan para alıyorum. Anlatabildim herhalde. Yetmeme gibi bir ihtimal var mı? Çok şükür yetiyor da, tek gelirim ondan aldığım nafaka değil."