Şeyma Subaşı bir deri bir kemik kaldı

Şeyma Subaşı paylaşımlarıyla magazin dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemlerde yaptığı paylaşımlarda Şeyma Subaşı'nın zayıflığı dikkat çekiyor. 1990 doğumlu olan Şeyma Subaşı 174 cm. boyunda ve 50 kilo olduğu biliniyor.

Var mısın Yokmu sun? adlı yarışma programıyla tanıdığımız Şeyma Subaşı Aşkları ve evliliğiyle en çok konuşulan isimler arasındaydı. Milyonlarca takipçisi olan Subaşı Instagram paylaşımlarına dur durak bilmeden devam ediyor.

Güzelliğiyle takipçilerinin övgülerini alan Subaşı son zamanlarda paylaştığı fotoraflarla eleştirilere maruz kalarak kilosuyla ilgili mesajlar alıyor. Şeyma Subaşı'nın fotoğraflarda kilo verdiği gözlerden kaçmazken takipçileri de bu yönde uyarılarda bulunuyor.

İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı'nın kaç kilo olduğu Instagram'daki hayranları tarafından merak ediliyor.

Yine ayakkabıları konuşuldu

Dün paylaştığı fotoğrafta ayakkabıları olay olan Şeyma Subaşı son paylaşımında da ayaklarıyla ilgili mesajlar aldı.

Kimi takipçileri dünkü paylaşımındaŞeyma Subaşı'na ayakkabı numarasını sorarken, kimileri de "Bacak boyunu uzatırken, ayaklarını büyütmüşsün Şeyma" mesajları atmıştı.





İşte takipçilerinin Şeyma Subaşı'na yazdığı mesajlardan bazıları:

- Ayakkabılar çirkin ve kocaman duruyor.

- İyice iskelet oldu.

- Ayağında beliren o damarlar yüzüne ben bir Şeyma Subaşı olsam atmazdım.

- Ayaklar senin değil gibi Şeyma.

- O ayakla olmaz bacım ya.

- Magazin bu sefer de ayak numaranı merak ediyor Şeyma.

- Ayaklarınız protez mi Şeyma hanım?

- Maşallah ayağa o neeee?

- O ayakları göstermesen daha iyi olur.

- Ölecek zayıflıktan.

- Baya zayıflamışsın.

Bu haberi de okudular Şeyma Subaşı paylaştığı son fotoğrafıyla takipçilerinin diline düştü!