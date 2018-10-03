Şeyma Subaşı: Çok şanslısın

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem eşi Acun Ilıcalı'ya olan aşkını gösterdi hem de esprili bir paylaşıma imza attı

03 Ekim 2018, Çarşamba 10:11
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Eylül 2017'de dünyaevine giren Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı , sosyal medya sayfalarından zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine duydukları aşkı gözler önüne seriyor. Bu tarz bir paylaşımı yapan son isim ise Şeyma Subaşı oldu.

'EVET ÇOK ŞANSLISIN'

Geçen hafta Bebek'te kafe açan Şeyma Subaşı, eşi ile çekilmiş fotoğrafının üzerine kalp ifadeleri koyarak paylaştı ve ''Evet çok şanslısın'' notunu yazdı.

Haberin fotoğrafları için tıklayınİçeri alınmadığı kafeyi satın alan Şeyma Subaşı: Kızımın üzerine yemin ederim ki...

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