Şeyma Subaşı: Çok şanslısın

Eylül 2017'de dünyaevine giren Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı , sosyal medya sayfalarından zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine duydukları aşkı gözler önüne seriyor. Bu tarz bir paylaşımı yapan son isim ise Şeyma Subaşı oldu.

'EVET ÇOK ŞANSLISIN'

Geçen hafta Bebek'te kafe açan Şeyma Subaşı, eşi ile çekilmiş fotoğrafının üzerine kalp ifadeleri koyarak paylaştı ve ''Evet çok şanslısın'' notunu yazdı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın İçeri alınmadığı kafeyi satın alan Şeyma Subaşı: Kızımın üzerine yemin ederim ki...