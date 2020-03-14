Magazin Şeyma Subaşı için karantina kararı verildi

Şeyma Subaşı için karantina kararı verildi

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Şeyma Subaşı için karantina kararı verildi

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüsü testinden geçirilen Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi Guido Senia, '14 gün evden çıkmama' şartıyla eve gönderildi. Şeyma Subaşı da konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.

14 Mart 2020, Cumartesi 17:22 Son Güncelleme:
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Yurtdışından Türkiye’ye geldikten sonra '14 gün evde kalma' kuralına uymadığı iddiasıyla büyük tepki çeken Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia bir gece hastanede kaldı. Testleri negatif çıkınca, 14 günlük karantina için evlerine gönderildi.

Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda: "Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs salgınını önlemek için aldığı önlemler kapsamında biz de bir akşam misafir edildik. Ülkemizin sağlığı için verdikleri mücadele ve bize gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eder tüm sağlık camiasıın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım" dedi.

Subaşı ve sevgilisi dün yurtdışından gelenlere önerilen 14 gün kuralına uymadıkları gerekçesiyle eleştirilmişti. Subaşı da dün akşam saatlerinde şu açıklamayı yapmıştı: “Guido yaklaşık 1 aydır İtalya’da bulunmadı. Beraber Courchevel’deydik. Sonrasında kendisi Tel Aviv’e geçti. 2 hafta orada karantinada kaldı. Testleri yapıldı. Ve sonra buraya uçabildi. İtalyan pasaportu taşıyor olması, İtalya’dan gelmiş olması anlamına gelmiyor” dedi.


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