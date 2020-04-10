Şeyma Subaşı ile Guido Senia karantinadan çıktı
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde corona virüs testinden geçirilen Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi Guido Senia, 14 gün dışarı çıkmama şartıyla eve gönderilmişti. Karantina süresi sona eren Şeyma Subaşı ve sevgilisi kendini dışarı attı. Ali KESER / POSTA
10 Nisan 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı ile 1.5 yıldır aşk yaşadığı İtalyan Guido Senia karantinadan çıktı! Evde oturmaya alışık olmayan Şeyma Subaşı ile sevgilisi önceki gün Arnavutköy’deydi. Yürüyüş yaptılar. Ama maskeleri yoktu. “Neden takmadınız?” sorusuna “Önemli değil. Biraz dolaşmak istedik” yanıtını verdi.
Duymazdan geldi
Şeyma Subaşı, Demet Akalın’ın kendisi hakkında yaptığı yorumlara dair soruları ise duymazdan geldi. Demet Akalın; yurtdışından döndükten sonra eve kapanmayıp partiye giden Şeyma Subaşı ile sevgilisini topa tutmuş, “Türkiye temiz kalınca koşa koşa geldiler. Almayacaksın böyle tipleri valla” demişti.