Şeyma Subaşı ile Guido Senia karantinadan çıktı

Şeyma Subaşı ile 1.5 yıldır aşk yaşadığı İtalyan Guido Senia karantinadan çıktı! Evde oturmaya alışık olmayan Şeyma Subaşı ile sevgilisi önceki gün Arnavutköy’deydi. Yürüyüş yaptılar. Ama maskeleri yoktu. “Neden takmadınız?” sorusuna “Önemli değil. Biraz dolaşmak istedik” yanıtını verdi.

Duymazdan geldi

Şeyma Subaşı, Demet Akalın’ın kendisi hakkında yaptığı yorumlara dair soruları ise duymazdan geldi. Demet Akalın; yurtdışından döndükten sonra eve kapanmayıp partiye giden Şeyma Subaşı ile sevgilisini topa tutmuş, “Türkiye temiz kalınca koşa koşa geldiler. Almayacaksın böyle tipleri valla” demişti.