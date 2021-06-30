Magazin Şeyma Subaşı kendisini spora verdi

Şeyma Subaşı kendisini spora verdi

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Şeyma Subaşı kendisini spora verdi

Uzun süredir aşk yaşadığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrışan Şeyma Subaşı, kendisini spora verdi. Şeyma Subaşı, ayrılığın acısını spor yaparak unutmaya çalışıyor.

30 Haziran 2021, Çarşamba 14:30 Son Güncelleme:
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2018 senesinde Acun Ilıcalı’dan ayrıldıktan sonra kısa süre İtalyan aşkıyla sık sık fotoğraf paylaşan ve daha sonra ilişkilerini sonlandıran Şeyma Subaşu, buhran dolu günler yaşıyor. Uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırdı. Şeyma Subaşı, ayrılık acısını spor yaparak çıkarıyor. Şeyma Subaşı spor yaptığı anları sosyal medya sayfasından paylaştı.

ŞEYME SUBAŞI SEVGİLİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

Şeyma Subaşı yaklaşık olarak 7 aydır Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile gözler önünde aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden evlenme teklifi alan Şeyma Subaşı, hamile olduğunu açıklamış ve daha sonra bebeğini düşürdüğünü duyurmuştu. Fakat her şey bir anda tersine döndü. İddialara göre Şeyma Subaşı’nın sevgilisi dolandırıcı çıktı ve evlilik teklifi ettiği yüzüğün de sahte olduğu öne sürüldü. 

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