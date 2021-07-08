Magazin Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile olan fotoğraflarını arşivden çıkardı

Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile olan fotoğraflarını arşivden çıkardı

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Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile olan fotoğraflarını arşivden çıkardı

Mısırlı sevgilisi ile bir ayrılıp bir barışan Şeyma Subaşı geri adım attı. Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını Instagram sayfasına geri yükledi.

08 Temmuz 2021, Perşembe 12:37 Son Güncelleme:
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Şu sıralar Ibiza'da olan Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile arasındaki buzları eritti. Ayrılık sonrası tekne turuna çıkan çifti arkadaşlarının paylaşımı ele verdi. Subaşı dün sevgilisi ve dostlarıyla yemekte bir araya geldi. Yan yana görüntülenen ikili 'her şey' yolunda mesajı verdi.

FOTOĞRAFLARI GERİ YÜKLEDİ

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile ayıldıktan sonra sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları kaldırmış kızı Melisa ile bir pozunu paylaşıp ‘ Beni merak eden sevgili arkadaşlarım... İçim kan ağladığı zaman da bile o her gün yüzümü güldürüyor’ mesajı yazmıştı.

Aralarındaki sorunları aşan çift eski günlerine geri döndü. Şeyma Subaşı sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları arşivden geri yükledi. Subaşı’nın bu hamlesi dikkatlerden kaçmadı.

Şeyma Subaşı sevgilisiyle olan fotoğrafları önce kaldırdı, sonra geri yükledi.

EVLİLİK DE YOK BEBEK DE!

Mohammed Alsaloussi’den bir bebek bekleyen Şeyma Subaşı, sevgilisiyle evlilik kararı atıldı. Ibiza’da romantik evlilik teklifini kabul eden Subaşı hamile olduğunu ve düğün hazırlığı yaptığını duyurmuştu. Mutluluk paylaşımlarından birkaç gün sonra bebeğini düşürdüğünü ve evlilik kararını ertelediklerini söyleyen Şeyma, sevenlerini şoke etmişti.

YÜZÜĞÜ OLAY OLDU

Sürpriz ayrılık sonrası çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre Şeyma Subaşı’nın tektaşı sahte çıktı ve ayrılık kararı aldı. Bir diğer iddia ise, ‘sevgilisinin işlerinden şüphelenen Şeyma, ilişkiyi bitirdi’ yönündeydi.

Şeyma Subaşı'nınn tektaş yüzüğünün 800 bin TL olduğu iddia edilmişti. Subaşı bu iddialar üzerine "Sevgilime söyledim Türk basınında yüzüğün 800 bin TL olduğunu yazmışlar, o da 'bari dolar yazsalarmış' şeklinde cevap verdi" demişti...

'BÜYÜMEK BU MU DEMEK?'

Geçtiğimiz gün 31 yaşına giren Şeyma Subaşı, doğum günü pastasıyla çekilen fotoğraflarını paylaşarak "Çok fazla ders… Yani büyümek bu mu demek? Doğum günüm kutlu olsun" notunu yazdı.

Çift, 20 gün içerisinde, evlilik, bebek, ayrılık ve dolandırıcılık haberleriyle gündeme geldi.


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