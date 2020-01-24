Şeyma Subaşı neden kepenkleri indirdi?

Şeyma Subaşı, “Yaşasın ben de iş kadını oldum” diyerek açtığı kafesi Healthyish'in kepenklerini neden indirdi? İşte detaylar...

24 Ocak 2020, Cuma 08:00 Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı neden kepenkleri indirdi?

Şeyma Subaşı geçen günlerde; 2018 Bebek'te açtığı Healthyish adlı kafesini kapatacağını duyurmuştu. Kafenin önünden geçenler kepenklerin indirildiğini gördü. Şeyma Subaşı daha önce yaptığı açıklamada kapatma nedenini şöyle açıklamıştı:

'Müşteri 20 TL’ye bir smoothie alıp 5 saat bana bakıyor'

“Kira 80 bin TL’ye çıktı. Bu fiyata yetişemiyorum. Müşteri 20 TL’ye bir smoothie alıp 5 saat bana bakıyor. Ben geldiğimde geliyorlar. Yoksam kapıdan dönüyorlar. Bir işyeri böyle para kazanır mı? Ben dünyayı dolaşıyorum. Kafe işlesin diye bütün gün orada dikilip duramam ki.”

Müge Dağıstanlı/ POSTA


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