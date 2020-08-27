Şeyma Subaşı noktayı koydu!

Şeyma Subaşı, 1.5 yıldır birlikte olduğu İtalyan sevgilisi Guido Senia’dan ayrıldı. Subaşı ayrılıkla ilgili “Kötü ayrılmadık, arkadaşça bitti. Mesafeler yüzünden bitti. Ayrılığı ben istedim, o da kabul etti” dedi.

Subaşı’nın, “Bütün faturaları ben ödüyorum” diye sevgilisine tepki gösterdiği ve ilişkisini bitirdiği iddia ediliyor.

Şeyma Subaşı'nın DJ sevgilisi Guido Senia, geçtiğimiz yıl'ihanet' haberleri ve sonrasında yaptığı açıklama ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.



