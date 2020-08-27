Magazin Şeyma Subaşı noktayı koydu!

Şeyma Subaşı noktayı koydu!

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Şeyma Subaşı noktayı koydu!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, DJ sevgilisi Guido Senia ile ilişkisine noktayı koydu.

27 Ağustos 2020, Perşembe 19:34 Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı, 1.5 yıldır birlikte olduğu İtalyan sevgilisi Guido Senia’dan ayrıldı. Subaşı ayrılıkla ilgili “Kötü ayrılmadık, arkadaşça bitti. Mesafeler yüzünden bitti. Ayrılığı ben istedim, o da kabul etti” dedi.

Subaşı’nın, “Bütün faturaları ben ödüyorum” diye sevgilisine tepki gösterdiği ve ilişkisini bitirdiği iddia ediliyor.

Şeyma Subaşı'nın DJ sevgilisi Guido Senia, geçtiğimiz yıl'ihanet' haberleri ve sonrasında yaptığı açıklama ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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